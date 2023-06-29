«Завернули меня в плед и понесли»: Елена-Кристина Лебедь вспомнила забавную историю из детства

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале рассказала о курьезе, который произошел с ней во время летних каникул у бабушки

Лето – пора приключений и эмоций. Именно во время летних каникул с нами обычно происходили невероятные приключения. Когда их вспоминаешь, на душе становится тепло. Ну, или смешно! Своей историей из детства поделилась ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь.

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– Мое детское лето – это классическая «обжираловка» у бабушек в селе, – смеется телеведущая. – Помню пирожки с начинками из всего, что только можно туда запихнуть. Мои любимые – с картошкой и укропом. Лидер среди сладких, конечно, с вишней. Под особое настроение – пирожки с крапивой и творогом. Бабушка жарила корыто пирожков! Ведь городской ребенок очень не дотягивал своими худыми ножками до сельских детей, которых характеризовали как «кровь с молоком». А бабушке же перед людьми стыдно. Правда, корыто все равно не помогало, потому что ребенок из города целыми днями был на ногах (смеется).

Однажды случилась очень тревожная для бабушки, но такая интересная и увлекательная для маленькой Елены-Кристины история.

– К вечеру ребенок не вернулся домой… Потому что случилось что-то невероятное! У реки меня, 7-летнюю в белом сарафане, увидел ромский мальчик. Подошел и сказал: «Если мне разрешат, женюсь на тебе!» Но я ответила, что замуж не хочу, потому что утром иду с бабушкой покупать мне модные спортивки. Действительно, были такие грандиозные планы, – со смехом вспоминает Лебедь. – И тут набежала орава его братьев, завернули меня в какой-то плед и унесли. Размотали уже возле телеги, посадили на нее, и мой кавалер сказал, что теперь я буду с ними. А он подождет, пока я одумаюсь (смеется). Шутки шутками, но табор отвез меня в соседнее село. Когда я доперла, что уже далеко от дома, уговорила девочку взять мой красивый обруч для волос и сказала, что отойду в туалет. А там уже сарафанное радио сработало, и меня какой-то дядя на велосипеде привез к бабушке. Она к тому времени выпила ведро корвалола. Для меня эта история казалась тогда прикольным приключением! Но для Ба…