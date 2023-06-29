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«Завернули меня в плед и понесли»: Елена-Кристина Лебедь вспомнила забавную историю из детства

«Завернули меня в плед и понесли»: Елена-Кристина Лебедь вспомнила забавную историю из детства

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале рассказала о курьезе, который произошел с ней во время летних каникул у бабушки

Лето – пора приключений и эмоций. Именно во время летних каникул с нами обычно происходили невероятные приключения. Когда их вспоминаешь, на душе становится тепло. Ну, или смешно! Своей историей из детства поделилась ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь.

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«Завернули меня в плед и понесли»: Елена-Кристина Лебедь вспомнила забавную историю из детства

– Мое детское лето – это классическая «обжираловка» у бабушек в селе, – смеется телеведущая. – Помню пирожки с начинками из всего, что только можно туда запихнуть. Мои любимые – с картошкой и укропом. Лидер среди сладких, конечно, с вишней. Под особое настроение – пирожки с крапивой и творогом. Бабушка жарила корыто пирожков! Ведь городской ребенок очень не дотягивал своими худыми ножками до сельских детей, которых характеризовали как «кровь с молоком». А бабушке же перед людьми стыдно. Правда, корыто все равно не помогало, потому что ребенок из города целыми днями был на ногах (смеется).

«Завернули меня в плед и понесли»: Елена-Кристина Лебедь вспомнила забавную историю из детства

Однажды случилась очень тревожная для бабушки, но такая интересная и увлекательная для маленькой Елены-Кристины история.

– К вечеру ребенок не вернулся домой… Потому что случилось что-то невероятное! У реки меня, 7-летнюю в белом сарафане, увидел ромский мальчик. Подошел и сказал: «Если мне разрешат, женюсь на тебе!» Но я ответила, что замуж не хочу, потому что утром иду с бабушкой покупать мне модные спортивки. Действительно, были такие грандиозные планы, – со смехом вспоминает Лебедь. – И тут набежала орава его братьев, завернули меня в какой-то плед и унесли. Размотали уже возле телеги, посадили на нее, и мой кавалер сказал, что теперь я буду с ними. А он подождет, пока я одумаюсь (смеется). Шутки шутками, но табор отвез меня в соседнее село. Когда я доперла, что уже далеко от дома, уговорила девочку взять мой красивый обруч для волос и сказала, что отойду в туалет. А там уже сарафанное радио сработало, и меня какой-то дядя на велосипеде привез к бабушке. Она к тому времени выпила ведро корвалола. Для меня эта история казалась тогда прикольным приключением! Но для Ба…

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