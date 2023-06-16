«Бесследно исчезают деньги, банкир и любовь:» Елена-Кристина Лебедь рассказала о новой жесткой афере

Сумма, которую человек теряет во время мошеннической схемы, стартует от 20 тысяч гривен. Но главное, страдает и моральное состояние жертвы, успевающей влюбиться в афериста

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Мошенники продолжают «работать» в интернете. Ежедневно появляются новые схемы обманов, на крючок которых, к сожалению, попадаются украинцы. Эксперт по разоблачению аферистов, ведущая проекта «Аферисти в сітях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь рассказала об одной из актуальных и достаточно жестких схем. Запоминайте детали!

– Эта схема может длиться неделю, две, три, месяц или даже две. Зависит от того, как быстро аферист поймет, что вас достаточно «обработал», – говорит Елена-Кристина. – Суть такова: на сайте знакомств или в соцсетях пишет некий банкир (может быть и женщина, кстати, тогда жертвы – мужчины). Сразу в переписке начинает «влюблять» в себя. Все психологически продумано. Пишет фразы: «ты – моя судьба», «наконец-то настоящая любовь», «как я раньше без тебя жил – не понимаю». Когда женщина теряет голову от красивого, успешного, богатого и влюбленного в нее банкира, происходит тот самый момент. Он может быть виртуальным или даже реальным – при встрече.

Как именно провернуть аферу, мошенник решает сам. Прощупывает, на ком как лучше сработает.

– Жертве приходит сообщение с предложением: «Любовь моя! Поделюсь с тобой секретом. Тебе можно знать, ведь ты уже почти жена (отмечу, что это после месяца переписок…). У нас есть программа «платиновый депозит». Работает просто: кладешь на депозит десять тысяч гривен, а через год получаешь сто тысяч! Но. Только сегодня, как для своих, можем провести эту штуку быстрее. Прибыль получаешь уже через месяц! Я организую все через своего финансового директора. Если сейчас вложишь 50 тысяч грн, то получишь полмиллиона грн!» У влюбленной женщины мозг и так не очень критично мыслит, а тут еще такие цифры, – рассказывает телеведущая.

Афера с почтой: Елена-Кристина Лебедь предостерегает

От понимания, что деньги появятся сами собой, просто после первого взноса, жертва поддается. Но и это еще не конец! Мошенник «добивает».

– Банкир организовывает телефонный звонок «финансового директора». Тот уверенно говорит, что такие возможности только для своих. И только сегодня! Понятно, это делают, чтобы жертва запаниковала, что упускает такой шанс, – объясняет Лебедь. – Подставной финансовый директор дает номер карточки, на которую нужно сбросить первый взнос, а дальше все понятно… Женщина переводит средства (сумма ситуативная, но не менее 20 тысяч гривен) на карту, которую ей дали, и пока! Бесследно исчезают деньги, банкир, финансовый директор и любовь.

Берегите себя и не попадайте в сети аферистов!