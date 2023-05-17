Афера с почтой: Елена-Кристина Лебедь предостерегает

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале предупреждает, что мошенники проворачивают эту схему с помощью Новой почты

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За период полномасштабной войны украинцы стали гораздо больше пользоваться почтой. Отправляют посылки для родных, которые находятся далеко, для военных, для переселенцев, нуждающихся в тех или иных вещах. К сожалению, это заметили и аферисты. Теперь они находят себе жертвы также через почту. О новой актуальной афере, которая набирает популярность, рассказала ведущая проекта «Аферисти в сітях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь.

– Суть аферы такова: приходит сообщение с Новой почты, что к вам следует посылка. Фамилия отправителя ни о чем не скажет, но примечание в «описании посылки» – там документы! Вот это заставляет пойти на почту за отправлением. Ведь сейчас такое время, что неизвестно, возможно, где-то что-то потерял и не заметил. Это первый крючок аферистов! – объясняет Елена-Кристина. – На почте вы получаете посылку, открываете и видите сертификат на 500 гривен на товары для дома! Еще там маленький кулончик с трезубцем, который заметите не сразу. Внизу сертификата указан сайт, где вы можете отоварить его и выбрать что-нибудь в подарок на указанную сумму. Класс, правда? Но есть условие: вам нужно забрать этот кулон. Я сделала для вас фото покрупнее. Чтобы было видно, что символика актуальная, без вопросов, но исполнение – ужас. И цена за качество – примерно 10 грн. Но оценено отправление в 265 гривен!

Конечно, кто-то точно возьмет эту посылку ради символа, например. Ведь повесить на шею небольшой трезубец – хорошая идея. Кто-то заберет посылку ради подарка на 500 грн. Но! Никто не станет на почте в очереди проверять сайт, указанный на сертификате… Кроме главной охотницы за аферистами, конечно.

– Я проверила сайт с сертификата. Его не существует! – говорит Лебедь. – Однако человек может быстро заплатить 265 гривен за кулон ценой в 10 грн, прийти домой, открыть сайт и понять, что его кинули. Сайта нет, кулон некачественный, сертификат можно выбросить в мусор. Потратили свое время, пошли якобы за документами, получили совсем другое, влетели на деньги и собственный облом. Берегите себя и не ведитесь на сомнительные сообщения о посылках!