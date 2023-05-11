Украинская комедия и триллеры от Netflix: топ-5 фильмов от Елены-Кристины Лебедь

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале эксклюзивно посоветовала кино, которое точно поразит

«Что посмотреть?» – вечный вопрос. За советом относительно фильма или сериала пишем друзьям или обращаемся к рейтингам на различных сайтах в интернете. А как насчет подборки от звезды? Ведущая проекта «Аферисти в сітях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь поделилась фильмами, которые поразили ее в последнее время. Ловите топ-5 кинокартин от знаменитости!

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Украинская комедия «Люксембург, Люксембург»

– На первом месте, просто топчик! Офигенно! 10 из 10, – делится телеведущая. – Ради этого фильма я бы даже инициировала украинский «Оскар»! В виде золотого трезубца (улыбается). И этот фильм собрал бы вагон наград во всех номинациях. Я уверена, шутки героев скоро растащат на цитаты.

Триллер от Netflix «Меню»

– На втором месте фильм, который начинается так легко и красиво, а потом бац – изысканный трэш. Реально изысканный! Точно 9 из 10, – рассказывает Елена-Кристина. – Глаза лезут на лоб. Сидишь в шоке от каждого нового поворота. Триллер, захватывающий, как бультерьер, и не отпускающий до финальных титров. У меня даже рагу сгорело в духовке (смеется).

Экшн-детектив от Netflix «Стеклянный лук»

– Этот фильм я бы назвала триллером года! Ну, и Дэниел Крейг – это просто пушка-петарда. Поставила бы точно за это кино 8 из 10, – говорит Лебедь. – Кайф и от непредсказуемости сюжета, и от иронического стеба.

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Триллер от Netflix «Виновный»

– Моя оценка тоже 8 из 10. Этот фильм заставит на финале искать свою челюсть. Поверьте мне! – говорит знаменитость. – Еще и главный герой – красавчик Джейк Джилленгол. Скажу так: это фильм с самым неожиданным финалом!

Уголовный триллер «В прямом эфире»

– Этот фильм – просто рекордсмен по шоковым поворотам. Я раз семь подпрыгивала от «нежданчиков»! – признается Елена-Кристина Лебедь. – Мел Гибсон – крутой перец (улыбается). Сыграл блестяще! Ну и главный сюрприз – это, конечно, финал. Думаю, тоже 8 из 10!

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