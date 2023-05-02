«Мотор переключается на космическую скорость»: топ-3 перекуса от Елены-Кристины Лебедь

Главная обличительница мошенников, ведущая проекта Нового канала «Аферисты в сетях» рассказала, какие продукты дают ей столько сил и энергии

Зритель привык видеть ведущую проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елену-Кристину Лебедь мегаактивной и позитивной. Звезда всегда так и излучает бешеную энергию! Но как ей это удается? Секрет открыт! Елена-Кристина эксклюзивно поделилась, что все дело в перекусах на работе. А еще рассказала, какие именно продукты придают ей силы и настроение.

Cейчас смотрят

– Перекусы – это вообще мое все! Я, в принципе, питаюсь именно перекусами. Ем пять-шесть раз в день, но немного, – делится Лебедь. – Кстати, особенно весной в моих перекусах активно доминирует авокадо. Его еще называют «суперфуд для молодости и красоты». Он улучшает состояние волос, кожи, ногтей. И, главное, авокадо – это антиоксидант. Поэтому минус стрессы, и плюс вулканическая энергия. Я всегда чувствую, как мотор переключается на космическую скорость! Кроме авокадо есть еще несколько советов относительно продуктов.

Топ-3 перекуса от Елены-Кристины Лебедь:

Берете половинку авокадо. Посыпаете ее черным перцем и капаете немного соевого соуса. Дальше посыпаете кедровыми орешками и едите ложкой. Вкусно – капец! Козинаки из семян льна или подсолнечника. Я считаю, что это вообще ультраперекус! Семена подсолнечника богаты белком. И это лучше, чем мясо. Это энергия, энергия и еще раз энергия! К тому же они тоже содержат антиоксиданты. Поэтому с перекусом улучшается настроение, и вы видите в кадре мою вечно улыбающуюся физию (улыбается). Салат! Из чего угодно! Это могут быть такие продукты: листья айсберга, чернослив, соевый соус, помидоры, консервированная фасоль, оливковое масло, укроп, грецкий орех… Смешиваю это все и трескаю, подмурлыкивая!

«Читаю под настроение»: 3 книги-антидепрессанта от Елены-Кристины Лебедь