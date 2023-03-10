«Кредит на блюдечке»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла актуальную аферу

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) эксклюзивно поделилась деталями одной из самых распространенных сейчас мошеннических схем

Казалось бы, обычный кредит, а на самом деле – циничный обман аферистов. Главная разоблачительница мошеннических схем, ведущая проекта «Аферисты в сетях», который показывает Новый канал, Елена-Кристина Лебедь раскрыла одну из самых жестких и распространенных афер.

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– Это схема «Кредит на блюдечке». Мошенники обещают беспроблемный кредит всего под 3%! Замануху на него можно увидеть где угодно: листовки в метро, объявления на остановке, реклама в интернете, – рассказывает Лебедь. – Очень актуальный крючок, ведь сейчас множество людей остались без работы, что уж говорить о переселенцах, которые потеряли все… А жить на новом месте за что-то надо.

Самое интересное, что по стандартной схеме аферист сначала просит деньги у жертвы.

– Вы пришли за кредитом, а вам говорят: «Да! Получите любой кредит. Хоть миллион! И всего под 3%. Но есть одно условие: сначала вы должны заплатить нам 12% от суммы займа. Для того чтобы мы могли вам открыть безлимитный счет/процентную скидку/депозитный шлюз». В общем, мошенники придумывают множество умных слов, чтобы выглядело солидно, а вы заплатили им деньги, – отмечает Елена-Кристина.

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Конечно, по друзьям, родным и знакомым человек «наскребает» эти 12%, чтобы получить кредит.

– После получения средств «кредитчики» говорят: «Через несколько дней у вас на счету появятся 50 тысяч. Спасибо, что выбрали нас!» А на самом деле через несколько дней – ничего… – говорит ведущая «Аферистов в сетях». – А вы даже не имеете доказательств, что вас обманули. Потому что обманула просто шарашкина контора – без имени, регистрации и права проводить банковские операции. Мой главный совет: никогда и никому не платите деньги за то, чего вы еще не получили! Берегите себя!

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