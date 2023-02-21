«Это развод!»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла распространенную аферу с sms-рассылкой

Как распознать сообщения, на которые лучше не реагировать? Объясняет ведущая «Аферистов в сетях» на Новом канале

Каждый день мы получаем по несколько sms-сообщений от интернет-магазинов или сайтов с услугами. В основном это реклама или новостные рассылки. И среди вороха сообщений часто можно найти «утки» от мошенников. Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь в деталях рассказала об одной из таких афер. Еще и наглядный пример показала. Запоминайте!

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– Получила sms-рассылку от аферистов и сразу поделюсь с вами. Будьте внимательны! Это развод! – говорит Елена-Кристина.

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Телеведущей на мобильный пришло сообщение якобы от отдела кадров «eBay» Украина, который предложил ей работу на дому по телефону от 1000 гривен в день. Мол, это уникальное предложение всего для 800 человек, и если вы согласны, то перейдите по ссылке в Telegram. Елена-Кристина Лебедь сразу поняла – это развод!

Приманка – хорошая зарплата! Елена-Кристина Лебедь предупреждает об опасной афере

– После перехода по ссылке из сообщения в Telegram вам начнут рассказывать, что никаких вложений не требуется. Но! Попросят зарегистрироваться на сайте вакансий контрактного работодателя или же конкретной фирмы. Еще и оплатить премиум-аккаунт. Конечно, может быть что-либо другое, но главное условие – заплати деньги, не начав работать. В итоге, даже не заметив, можно отдать две тысячи гривен за то и за се. Они могут придумать разные причины, но «это ведь для того, чтобы вы начали работать прямо сегодня!»

В своей рассылке мошенники могут пользоваться названиями самых известных компаний, поэтому будьте на чеку:

– Подобные sms могут приходить и от псевдо- «Розетки», «AliExpress», «еBay», «Amazon». Мошенники пользуются именами крупных известных брендов, понимая, что на это клюнут. Не ведитесь! И берегите себя! – подытожила Елена-Кристина Лебедь.