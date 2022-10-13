«Попросила удалить все фото со мной, все переписки»: Елена-Кристина Лебедь – о выезде мамы из оккупации

Главный эксперт по разоблачению мошенников, ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале призналась, какие правила соблюдала, когда ждала маму из Херсона

К сожалению, многие украинцы сейчас живут под российской оккупацией. Кому-то удалось вырваться, кто-то не решается. После семи месяцев в Херсоне мама звездной ведущей проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елены-Кристины Лебедь смогла уехать! Сейчас, вспоминая те сложные дни в дороге, женщины признаются: переживали, что россияне узнают, чья это мама.

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– Моя позиция с первого дня войны была однозначной и прозрачной: на нас напала страна варваров и агрессоров – раша. Украина – наша земля, и гнать их всех в шею до самого ада. Так что я попросила маму за два дня до выезда удалить все фото со мной, все переписки, полностью снести Telegram. Поскольку там были украинские паблики, которые я ей посылала и просила подписаться, чтобы она была в курсе, что проходит вне оккупации, – поделилась телеведущая в интервью изданию ТаблоID. – В город всегда просила выезжать без телефона, ведь могли запросто остановить на улице и отобрать его для осмотра. А что может ответить беззащитная женщина чуваку с автоматом?

Пока мама была в пути, Елена Кристина Лебедь постоянно держала с ней связь по Viber.

– Перед каждым КП она писала: «Мы остановились. КП. Осмотр. Водитель очень нервничает». Но не только водитель нервничал в тот момент. Я тоже, – признается ведущая «Аферистов в сетях». – В тот день мы с любимым параллельно мчались в Запорожье, чтобы там встретить маму. Ведь туда и свозят всех, кто смог вырваться из оккупации. Я боялась написать ей в ответ что-нибудь не то. Что могут прочесть орки, например, и сорвать весь выезд. Думала над каждым словом! Писала: «Люблю, очень жду! Обнимаю!» Боялась даже написать: «Все будет хорошо!» А вдруг это прочтет орк и назло сделает плохо!»

К счастью, маме Елены-Кристины удалось благополучно доехать и встретиться с дочерью. Сейчас они живут в Киеве и наслаждаются временем, которое проводят вместе. И, конечно, напоминают включать Новый канал по субботам в 11:30, чтобы не пропустить свежие выпуски нового сезона проекта «Аферисты в сетях».