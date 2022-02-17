Квест с подарком: Елена-Кристина Лебедь устроила любимому необычный День Валентина

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) нашла небанальный способ вручить подарок своему любимому

День святого Валентина — лишний повод напомнить своим вторым половинкам, насколько сильно вы их любите. И сделать это можно очень оригинально. Как, например, ведущая проекта «Аферисты в сетях» (седьмой сезон Новый канал покажет в мае) Елена-Кристина Лебедь.

— Я допоздна была на работе, но с утра получила просто волшебный воздушно-зефирный букет, – рассказала Кристина. – А вечером у нас был квест «LOVE». Я приехала, слопала свое любимое блюдо — пюрешку с солеными помидорами — и квест начался! Его я успела приготовить еще утром, — объяснила Елена-Кристина. — Наблюдала за всеми этапами с азартом и переживаниями, как будто это я прохожу квест, и в конце именно меня ждет подарок-выигрыш.

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Возлюбленный ведущей — экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко — искал подсказки по всему дому, разгадывал ребусы и намеки в оставленных Лебедь записках.

— В конце он столкнулся с главной дилеммой — сундучком на замке, внутри которого лежал подарок. А на замке — записочка: «Что сделала Герда, чтобы спасти Кая от чар Снежной королевы? В самый решающий миг?» Ответ на этот вопрос и давал подсказу, где ключик от замка, который висел на сундуке.

Какой подарок получил Павел Розенко, останется секретом. Но Елена-Кристина уверяет: он ему понравился, как и сам квест.

Седьмой сезон «Аферистов в сетях» — в мае 2022 года на Новом канале!