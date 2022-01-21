Елена-Кристина Лебедь предупредила о хитрой уловке аферистов

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала, какие слова могут использовать мошенники, чтобы обмануть доверчивых людей

Елена-Кристина Лебедь знает о мошеннических схемах все, ведь уже более пяти лет она разоблачает их в проекте «Аферисты в сетях». Пока снимается седьмой сезон (Новый канал покажет его уже этой весной), предлагаем узнать о хитрой уловке аферистов, при помощи которой они завоевывают доверие.

— Напрягитесь, когда незнакомый человек буквально через пять минут после знакомства или во время интернет-покупки во втором же сообщении начинает вам писать с уменьшительными суффиксами в стиле: «Ирочка, я просто переживаю, что ваш товар заберут…» На самом деле это манипуляция, — предупредила Елена-Кристина. — Включение в нас состояния ребенка, когда с нами сюсюкались и говорили Мариночка, Оксаночка. Уменьшительные суффиксы вызывают у человека детские воспоминания.

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Психика расслабляется, человек становится более доверчивым — в таком состоянии его легче обмануть. Этим аферисты и пользуются.

— Поэтому если какой-то неизвестный человек начинает произносить ваше имя в уменьшительной форме и входить в зону сближения, надо задуматься, — отметила ведущая Нового канала. — Со мной реально этот трюк работает, замечаю по себе. Когда говорят Крис — понятно, я на работе. А как только скажут Кристиночка, уже все (улыбается). Но у меня вовремя включается критическое мышление, понимаю, что это просто такой ход.

Премьера седьмого сезона «Аферистов в сетях» — уже этой весной на Новом канале!