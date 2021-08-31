Елена-Кристина Лебедь стала эльфийкой: мечта любого геймера (фото)

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) примерила костюм сказочного персонажа

Читатели Елена-Кристина в соцсетях снова в восторге! Ведущая нарядилась в костюм волшебного персонажа — эльфа — и выложила фото в этом образе в свой Instagram.

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На снимке Елена-Кристина Лебедь в черных лосинах, в черных ботиночках на каблуках, в зеленом топе и даже с нарощенными эльфийскими ушками! К тому же, она, как настоящий эльф из романа Толкина, стреляет из лука и стрел.

— Сегодня в Изингарде нет электричества. Ждем электрика Борамира! — написала ведущая под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

Интересно, для чего же Елена-Кристина примерила костюм эльфийки? Точно неизвестно, но можно предположить, что таким образом ведущая готовится к фестивалю Comic Con Ukraine 2021, который состоится в Киеве уже в эти выходные, 4-5 сентября. Кстати, программу фестиваля Comic Con Ukraine 2021 и список звездных гостей, можешь прочитать на сайте Нового канала.

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