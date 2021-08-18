Романтические рассветы с удочкой наперевес: Елена-Кристина Лебедь — о поездке в Вилково

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) назвала плюсы и минусы отдыха в «украинской Венеции»

Несмотря на то, что страны начали открывать свои границы для туристов, многие предпочитают проводить отпуск в Украине и наслаждаться ее красотами. Например, Елена-Кристина Лебедь — ведущая проекта «Аферисты в сетях», который показывает Новый канал — съездила в Вилково.

— Вилково не забуду никогда! Я — обычный турист, который загорелся идеей увидеть «украинскую Венецию». Началось все с зубодробительного квеста на трассе — на участке расколбашенной дороги мы потеряли целый час! А я услышала симфонию всех моих тарахтящих костей в организме, — посмеялась Елена-Кристина Лебедь.

Жила гроза аферистов вместе со своим бойфрендом Павлом Розенко на даче у друзей, но вообще для приезжих есть отель и дачи в аренду. А вот на удобства на воде особо не рассчитывайте.

— Пляжей в Вилково нет. Ни песочка, ни прибрежной линии. Сидишь на мостике, в воду — либо «рыбкой», либо по лесенке и сразу глубина. Видела, как мама, панически бултыхаясь в воде, подсаживала дочь в надувном единорожке на лестницу понтона, — отметила Лебедь. — Сама «украинская Венеция» — это главная улица Вилково, которая выглядит, как обычные дачи на воде. На Днепре таких масса. Ширина этой улицы — метров 9-10. Грустные ржавенькие причалы для лодок. Плывешь и смотришь на кусты, лодки, мостки и как дядя в красной майке выливает что-то мутное из ведра в эту самую «Венецию». Надеюсь, это не то, что я подумала. Есть отдельные протоки — многие из них выкопаны искусственно. Для производственных целей. Очень похоже на Херсонские плавни. Узко и камышасто. Но необычно для городского жителя. Во всем остальном Вилково — обычное село на земле.

Но есть в этом месте и плюсы. Например, местные жители и красивая природа, которой можно полюбоваться, отправившись на экскурсию.

— Из достопримечательностей — заповедник. Вас на лодочке повезут по двум рукавам Дуная. Издалека увидите бакланов, лебедей и цаплей. И, если повезет, головы буйволов, торчащие из воды. Лично я так в детстве плавала с дядей на рыбалку. Речная гладь, ветер в лицо и где-то вдалеке — лебеди и цапли. Только еще плюс завораживающий рассвет над водой и дядино: «Ух, красотища! Смотри, городская шкля!» — вспоминает ведущая Нового канала. — Очаровали люди! Приятные, гостеприимные, общительные. Кстати, комары тут тоже очень гостеприимные — жрут вас, как самого дорого (и вкусного) гостя с вежливым писком восторга, — смеется ведущая Нового канала. — Наш гид — вообще золото! Грамотнейший, глубокий, влюбленный в свой край. Поразила его история про «лягушачье сафари». Когда по заказу французской фирмы все жители Вилково охотились на лягушек — и дети, и почетные седовласцы. И у каждого квакало за спиной ведро, ибо лягушек принимали только живыми. И по очень хорошей цене.

Еще одно развлечение для туристов — ловля рыбы. Говорят, она тут отменная, особенно в осенний сезон.

— Рыбалка — то, что приводит в восторг мужчин-туристов в Вилково. Не знаю, таскают ли в Венеции карпов и сомов, но тут местные зуб дают – центнерами! Так что «украинская Венеция» хоть и не славится романтическими признаниями на усыпанных розами гондолах, но романтическими рассветами с удочкой наперевес — очень даже! — подытожила Елена-Кристина.

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