Елена-Кристина Лебедь призналась, что может растрогать ее до слез: «Я регулярно плачу»

Ведущая Нового канала рассказала, у кого есть шансы покорить ее сердце

Гроза всех мошенников, ведущая проекта «Аферисты в сетях», который показывал Новый канал, Елена-Кристина Лебедь — давняя любительница собак. Именно эти животные трогают ее до слез и заставляют сердце биться чаще.

— Я регулярно плачу — страшно сентиментальна к животным. Меня часто приглашают в приюты для бездомных животных, каждый раз уползаю оттуда в соплях. Это самая незащищенная категория — они не могут попросить помощи, сказать, что не так, — призналась Елена-Кристина в пост-шоу «Предметка». — Регулярно покупаю сосиски всем собакам, которые сидят под супермаркетом. Подхожу к ним и говорю: «Чувак, жди». Бегу быстренько в магазин и возвращаюсь с сосисками. Такая любовь у меня, кстати, только к собакам, кошек терпеть не могу.

Елену-Кристину Лебедь пригласили работать в эскорте

Дома у ведущей тоже живет ушатое чудо — французский бульдог по кличке Сара. Теплотой и любовью малышка не обделена — хозяева уделяют ей очень много внимания и постоянно берут с собой в путешествия. В ответ Сара радует их хорошим поведением и послушанием.

— С животными надо работать первые два месяца. Если вы уделили максимум времени и приучили к своим зонам, научили, чего нельзя делать, — пес не будет вредить, — уверена ведущая Нового канала, которая занималась воспитанием Сары в разгар весеннего карантина 2020 года. — Например, недавно приехала с работы, а в сумке – открытое любимое печенье. Думаю, куда пропала Сара? А она стоит в коридоре возле сумки, смотрит на нее, вокруг — гирлянда из слюней… Но знает, что это хозяйское, и не ворует.

О съемках шестого сезона «Аферистов в сетях», самых распространенных схемах мошенников, способах с ними бороться и экспериментах с имиджем — в пост-шоу «Предметка»: