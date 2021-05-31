«Ношу газовый балончик»: боится ли Елена-Кристина Лебедь мести аферистов?

Самая бесстрашная ведущая Нового канала рассказала, что происходит с мошенниками после съемки «Аферистов в сетях»

За шесть сезонов остросоциального проекта «Аферисты в сетях», который Новый канал показывает по понедельникам, его ведущая Елена-Кристина Лебедь разоблачила десятки схем мошенников, благодаря которым те выманивают деньги у доверчивых сограждан. Что же происходит с аферистами после съемки, спросите вы. Отвечаем.

— Аферистов мы сдаем в полицию, но не показываем этот процесс. Просто это технические моменты, которые народу смотреть неинтересно, — призналась ведущая Елена-Кристина Лебедь. — Так что дальше эти мошенники уже не пользуются доверием мальчишек и девчонок.

Елену-Кристину Лебедь пригласили работать в эскорте

После такого у аферистов может возникнуть желание отомстить девушке, выводящей их на чистую воду. Но Елена-Кристина Лебедь их не боится.

— Как аферисты будут мстить, если никто их не отпускает? Разве что их друзья и группа поддержки, но с моим графиком меня невозможно застать где-то — на работу выхожу рано утром, а домой возвращаюсь очень поздно. А Новый канал — это крепость, в которую невозможно прорваться, — смеется ведущая. — Но газовый баллончик с собой я, кстати, ношу.

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!