Елена-Кристина Лебедь разоблачила квартирных аферистов

Ведущая Нового канала предупреждает: к договорам на аренду жилья нужно относиться очень серьезно и внимательно перечитывать, прежде чем подписать

Что может произойти, если вы решите снять квартиру через непроверенную фирму? Ответ неприятен, но очень прост: попав в руки к аферистам, можно остаться на улице без копейки в кармане. Как работает эта схема, рассказала ведущая Елена-Кристина Лебедь в шестом сезоне остросоциального проекта «Аферисты в сетях», который Новый канал показывает по понедельникам.

— Я притворилась приезжей, которая только что прибыла на киевский железнодорожный вокзал. Там увидела объявления некой конторы, занимающейся сдачей квартир. «Клюнула» и я — вооружилась скрытыми камерами и отправилась туда, — рассказала Елена-Кристина Лебедь.

Офис ничем не примечательный, но прием — на высшем уровне. Встретили ведущую такими улыбками, будто она, как минимум, жена президента. И тут же начали предлагать варианты жилья. Причем очень приличные квартиры с хорошим ремонтом сдавали по дешевке — по 5-7 тысяч гривен, что для Киева, считай, даром.

Когда Елена-Кристина определилась с квартирой, настал момент Х — подписание договора. Вокруг него и крутится вся схема. Дело в том, что к документам сразу же прикрепляют чек об оплате, тем самым прикрывая назначение платежа, а это не аренда жилья, а предоставление информационных услуг. То есть, пока человек думает, что заплатил 10 тысяч гривен за два месяца аренды, на самом деле он платит за бумажку с адресом квартиры. Которая не факт, что сдается вообще.

Если вовремя не заметили подвох – и деньги потеряете, и без квартиры останетесь. Аферисты тут же пошлют вас по адресу забирать ключи от жилья, но, естественно, на встречу к вам никто так и не придет ни через час, ни через четыре. К сожалению, вернуть деньги не удастся — договор уже подписан.

— В очередной раз повторю: внимательно смотрите, что подписываете, чтобы потом не оказаться на улице! — советует ведущая Нового канала.

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона остросоциального проекта «Аферисты в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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