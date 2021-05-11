Елена-Кристина Лебедь «сбежала от жениха»

Ведущая остросоциального проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) помогла девушке узнать, насколько сильны чувства ее парня

В шестом сезоне проекта «Аферисты в сетях», который Новый канал показывает по понедельникам, Елена-Кристина Лебедь продолжила не только разоблачать мошенников, но и устраивать проверки на верность. Ради одной из них ведущей даже пришлось примерить свадебное платье — в образе невесты девушка пыталась соблазнить парня одной из зрительниц, Алеси, чтобы проверить, способен ли он на измену. И узнать, готов ли Алексей взять в жены свою любимую, с которой встречается уже пять лет.

— Я была в образе, которого побаивался наш герой — торжественная, нарядная, немного оголенная невеста, — рассказала Елена-Кристина Лебедь.

Чтобы раскрутить героя на откровенность, ведущая устроила «случайную» встречу с ним в городе, когда тот ехал на обед. Елена-Кристина Лебедь играла сбежавшую со свадьбы невесту при наряде, попросив Алексея подвезти ее домой. По дороге ведущая невзначай устроила настоящий допрос, чтобы узнать, как парень относится к браку и собирается ли делать предложение своей любимой. А уже в квартире началась настоящая провокация — Елена-Кристина предложила парню… интим. Но проверка закончилась хэппи эндом.

— Через полгода Алексей сделал Алесе предложение. И она, между прочим, не убежала! — подытожила ведущая Нового канала.

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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