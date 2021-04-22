Сломайте схему: главный совет Елены-Кристины Лебедь для борьбы с аферистами

Самая бесстрашная ведущая на украинском телевидении поделилась личным опытом разоблачения мошенников

Много лет Елена-Кристина Лебедь помогает украинцам защищаться от мошенников в проекте «Аферисты в сетях», шестой сезон которого 10 мая презентует Новый канал. В кадре ведущая разоблачает аферистов, показывает популярные и не очень схемы обмана. И регулярно дает советы, которые помогают зрителям всегда быть начеку.

— Каждый аферист – это индивидуальный подход. Но один главный совет все же есть – не идти на поводу! Каждый аферист строит свою аферу из расчета, что вы сделаете все по его инструкциям. Поэтому как только вы ответите «нет», его схема поломается, — утверждает Елена-Кристина.

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Например, вы продаете в интернете какую-то вещь. Вам звонит милейший парень, хочет купить товар. Говорит, что он идеален, а вы – прямо такая милая девушка, что у вас хочется купить вещь, не торгуясь! Вы соглашаетесь и диктуете номер карты – это ведь нормальная практика. Но парень вдруг говорит: «Я просто ФОП, понимаете, и мне надо сделать оплату через бухгалтерию – поэтому подойдите к банкомату, и я вам скажу, что нажать, чтобы денюжки вам сразу упали».

— Вот! Он ждет от вас согласия, потому что это его схема. И дальше надиктует такого, что все ваши деньги с карты придут на его телефон! — предупредила ведущая Нового канала. — А вы замрите на секунду, и скажите: «Нет, мне неудобно – банкомат далеко. Давайте как обычно – на карту, или почтой». И все. Вы не пошли на поводу — вы сломали схему!

Премьера шестого сезона «Аферистов в сетях» — в понедельник, 10 мая, в 19:00 на Новом канале!