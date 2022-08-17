17 серпня

«Аферисти в сітях» повертаються! Анонс 7 сезону проекту на Новому каналі

Прем'єра 7 сезону «Аферисти в сітях» – 3 вересня об 11:30 на Новому каналі!

«Аферисти в сітях» – це програма про зухвалі та цинічні інтернет-афери, шахрайські схеми розводів на сайтах знайомств і продажу товарів, а також по телефону. Як не потрапити в пастку? Як захиститися від шантажу та брехні, яку можуть поширити про вас шахраї? Олена-Крістіна Лебідь знає все про нові схеми обману. Вона перевірила їх на собі й покаже в 7-му сезоні популярного проекту «Аферисти в сітях». Нові випуски були відзняті в 2021 році.

Новий канал>>Аферисти в сітях
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