У шоу Аферисти в сітях 6 сезон 13 випуск від 23.06.2021 на Новому каналі перевірка на вірність шокувала не тільки її учасників, але й ведучу! По допомогу до Олени-Крістіни Лебідь зі своєю проблемою звернулася Наталя. Але шоком для ведучої стала не історія про заплутані стосунки героїні з її чоловіком, а те, кого вона зібралася перевіряти!

Уперше за всю історію шоу Аферисти в сітях 2021 перевірку на вірність проходив не благовірний героїні, а його потенційна коханка! Колишня однокласниця чоловіка Наталі раптово з’явилася у його житті та почала зізнаватися йому в коханні. Дружина ж була на 100% переконана, що це лише любов до грошей Олега, а про справжні почуття не може йти й мови.

Дивись онлайн Аферисти в сітях 6 сезон 13 випуск від 23.06.2021 і дізнайся, як закінчилася ця гостра перевірка: вірністю коханки чи правотою дружини.

Дивитися онлайн випуск 13 Аферисти в сітях 6 сезон