Прем'єра 6 сезону «Аферисти в сітях» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

«Аферисти в сітях» – це програма про зухвалі та цинічні інтернет-афери, шахрайські схеми розводів на сайтах знайомств і продажу товарів, а також по телефону. Як не потрапити в пастку? Як захиститися від шантажу та брехні, яку можуть поширити про вас шахраї? Олена-Крістіна Лебідь знає все про нові схеми обману. Вона перевірила їх на собі й покаже в 6-му сезоні популярного проекту «Аферисти в сітях». У нових випусках також залишаться улюблені багатьма рубрики «Перевірка на вірність» та «Фокуси». Невеликий спойлер – обрані глядачі стануть частиною легендарної програми Олени-Крістіни. Адже вони демонструватимуть їй фокуси, які ведуча спробує розгадати.

На вас чекає багато сюрпризів! Чекаємо біля екранів щопонеділка о 19:00 – в ефірі Нового каналу велика прем'єра «Аферистів в сітях»!