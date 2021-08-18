Романтичні світанки з вудкою в руках: Олена-Крістіна Лебідь – про поїздку у Вилкове

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) назвала плюси й мінуси відпочинку в «українській Венеції»

Попри те, що країни почали відкривати свої кордони для туристів, багато хто воліє проводити відпустку в Україні й насолоджуватися її красою. Наприклад, Олена-Крістіна Лебідь – ведуча проекту «Аферисти в сітях», який показує Новий канал – з’їздила в Вилкове.

– Вилкове не забуду ніколи! Я – звичайна туристка, яка загорілася ідеєю побачити «українську Венецію». Почалося все з карколомного квесту на трасі – на ділянці роздовбаної дороги ми втратили цілу годину! А я почула симфонію всіх моїх торохкотливих кісток в організмі, – посміялася Олена-Крістіна Лебідь.

Жила гроза аферистів разом зі своїм бойфрендом Павлом Розенком на дачі у друзів, але взагалі для приїжджих є готель і дачі в оренду. А ось на зручності на воді особливо не розраховуйте.

– Пляжів у Вилковому немає. Ні пісочку, ні прибережної лінії. Сидиш на місточку, у воду – або «рибкою», або по драбинці й відразу глибина. Бачила, як мама, панічно шубовстаючись в воді, підсаджувала доньку в надувному єдинорожку на сходи понтона, – зазначила Лебідь. – Сама «українська Венеція» – це головна вулиця Вилкового, яка виглядає, як звичайні дачі на воді. На Дніпрі таких безліч. Ширина цієї вулиці – метрів 9-10. Сумні іржаві причали для човнів. Пливеш і дивишся на кущі, човни, містки і як дядько у червоній майці виливає щось каламутне з відра в цю саму «Венецію». Сподіваюся, це не те, що я подумала. Є окремі протоки – багато з них викопані штучно. Для виробничих цілей. Дуже схоже на Херсонські плавні. Вузько й очеретяно. Але незвично для міського жителя. У всьому іншому Вилкове – звичайне село на землі.

Але є в цьому місці і плюси. Наприклад, місцеві жителі і красива природа, якою можна помилуватися, вирушивши на екскурсію.

– З визначних пам’яток – заповідник. Вас на човнику повезуть по двох рукавах Дунаю. Здалеку побачите бакланів, лебедів і чапель. І, якщо пощастить, голови буйволів, що стирчать з води. Особисто я так у дитинстві плавала з дядьком на риболовлю. Річкова гладь, вітер в обличчя і десь далеко – лебеді та чаплі. Тільки ще плюс чарівний світанок над водою і дядькове: «Ух, красааа! Дивись, міська шкля!» – згадує ведуча Нового каналу. – Неймовірні люди! Приємні, гостинні, товариські. До речі, комарі тут теж дуже гостинні – жеруть вас, як найдорожчого (і найсмачнішого) гостя з ввічливим писком захоплення, – сміється ведуча Нового каналу. – Наш гід – взагалі золото! Грамотний, глибокий, закоханий у свій край. Вразила його історія про «жаб’яче сафарі». Коли на замовлення французької фірми всі жителі Вилкового полювали на жаб – і діти, і поважні сивочолі. І в кожного квакало за спиною відро, бо жаб брали тільки живими. І за дуже хорошою ціною.

Ще одна розвага для туристів – риболовля. Кажуть, вона тут відмінна, особливо в осінній сезон.

– Риболовля – те, що викликає захват у чоловіків-туристів у Вилковому. Не знаю, чи тягають у Венеції коропів і сомів, але тут місцеві зуб дають – центнерами! Тож «українська Венеція» хоч і не славиться романтичними зізнаннями на посипаних трояндами гондолах, але романтичними світанками з вудкою в руках – аж бігом! – підсумувала Олена-Крістіна.

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