«Мої дівчата кайфують»: Олена-Крістіна Лебідь показала нові фото з відпочинку

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) набирається енергії у відпустці та продовжує викладати позитивний контент для своїх підписників

Олена-Крістіна Лебідь відпочиває на морі зі своїм коханим та улюбленою собакою Сарою. І навіть під час відпочинку та часу з близькими, вона не забуває про своїх шанувальників.

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Ведуча виклала яскраве літнє фото на гамаці з величезною цукеркою так підписала: «Мої дівчата кайфують! Як приємно це чути щоранку. А дівчата що? І справді кайфують!». Класно бачити Олену-Крістіну такою щасливою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

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Також ведуча показала, як проходить їх ранкова риболовля. Судячи з фото – Олена-Крістіна так втомилась під час роботи, що не втрачає шансу поспати будь-де у відпусці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

Але будь-який відпочинок колись завершується. Олена-Крістіна, як і будь-хто з нас, була б рада, якщо б він продовжився. Фото на цю тему з кавуном вона підписала так: «Подзвонили сказати, що відпустку продовжено? Чи привиділося?». Підписникам дуже сподобався гумор ведучої.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

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