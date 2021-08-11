Олена-Крістіна Лебідь показала свого фотографа та морських русалок (фото)

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) знову не залишила своїх шанувальників без позитивного контенту

Олена-Крістіна виклала дуже гарні фото з коханим зі своєї відпустки. Захід сонця, фортеця, природа та суцільна романтика. Хто ж фотографував пару, якщо вони відпочивають тільки удвох? Ведуча вирішила розкрити таємницю.

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Насправді фотографом закоханих є кросівок Павла Розенка (коханого Олени-Крістіни). На фото видно, як кросівок стоїть на поручні, а в нього вкладений телефон. От і весь секрет знімка! Найсмішніше, якщо придивитись до першого фото, то вже можна побачити спойлер – Павло Розенко без одного кросівка з голою ногою.

Крім цього, ведуча Нового каналу виклала фото русалок зі своєї відпустки. Ними виявились сама Олена-Крістіна та її улюблена собака Сара. Ну хіба не красуні?

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