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Олена-Крістіна Лебідь показала, як проводить свою відпустку (фото)

Олена-Крістіна Лебідь показала, як проводить свою відпустку: коханий, собака та купальник (фото)

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь завжди активно веде свої соцмережі

Цього разу дівчина ділиться зі своїми підписниками світлинами з довгоочікуванної відпустки. По фото видно, що у Олени-Крістіни та її коханого – Павла Розенка – емоції радості вибухають.

Олена-Крістіна Лебідь показала, як проводить свою відпустку: коханий, собака та купальник (фото)

Фото @elena_kristina_lebed

Закохані поїхали відпочивати до Чорного моря, яке виявилось трохи прохолодним.

– Айсберги зліва, а де пінгвіни? – поділилась своїми враженнями від моря ведуча Нового каналу. До слова, вигладає Олена-Крістіна Лебідь просто чудово.

Олена-Крістіна Лебідь показала, як проводить свою відпустку: коханий, собака та купальник (фото)

Фото @elena_kristina_lebed

У відпустці ведуча встигає і біля моря відпочити, і гарно виспатись. До речі, з парою поїхала у подорож і їхня улюблениця – французький бульдог на ім’я Сара, з якою вони відсипаються разом.

 

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Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

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І звичайно, на відпочинку, ведуча “Аферисти в сітях” не забуває про позитивні емоції. Як, наприклад, на цьому фото.

 

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Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

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