Будьте обережні: Олена-Крістіна Лебідь попередила про аферу з комп’ютерними майстрами

Стати жертвою цих шахраїв може кожен, тому ведуча «Аферистів в сітях» (Новий канал) закликала бути уважними

У кожному місті, практично на кожному під’їзді висять оголошення: «Комп’ютерний майстер. Недорого. Виправлю, полагоджу». Якщо ви вирішите скористатися їх послугами, ризикуєте стати жертвами шахраїв. Про це попередила ведуча проекту «Аферисти в сітях», який Новий канал показує щопонеділка, Олена-Крістіна Лебідь.

— За цією об’явою приходить дуже важливий хлопчик — їх навчають справляти враження. Він щось поколупається, а потім скаже: «Вам перевстановити Windows? Буде краще працювати, антивірусник поставлю ще». Словом, він щось там чаклує-чаклує, а потім повертається і каже: «З вас вісім тисяч гривень». Вони просто користуються тим, що людина не шарить в комп’ютерах, — зазначила Олена-Крістіна Лебідь.

Якщо ви вже потрапили в таку ситуацію, вихід є. Не поспішайте віддавати аферистові круглу суму грошей, а постарайтеся акуратно вивести його на чисту воду.

— Потрібно сказати, що у вас таких грошей немає і запропонувати викликати іншого фахівця, який покаже, що той реально зробив, — порадила ведуча Нового каналу. — Вони лякаються, що прийдуть адекватні люди і пояснять, що нічого там не встановлювати заново — адже аферисти тільки створюють видимість.

Про найяскравіші афери в шостому сезоні «Аферистів в сітях», експерименти з іміджем і непрості стосунки з батьками — в пост-шоу «Предметка» з Оленою-Крістіною Лебідь:

Дивіться шостий сезон «Аферистів в мережах» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!