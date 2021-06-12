Олена-Крістіна Лебідь розповіла про свою зіркову хворобу: Кажуть, до мене страшно підійти

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» розповіла, чи вплинула медійність на її характер і ставлення до людей

Олена-Крістіна Лебідь рідко дає інтерв’ю, і лише небагатьом вдається отримати від неї ексклюзивні подробиці про кар’єру та особисте життя. Але як виявилося, Сергій Нікітюк входить до числа «обраних». Тому ведуча проекту «Аферисти в сітях», шостий сезон якого Новий канал показує щопонеділка о 19:00, погодилася прийти до нього на відверту розмову в студію «Предметки. Пост-шоу».

Під час інтерв’ю Сергій Нікітюк і Олена-Крістіна Лебідь зачепили чимало особистих тем – починаючи з її важкого дитинства та суворих батьків і закінчуючи розподілом домашніх обов’язків із нареченим. Не обійшли стороною і кар’єру ведучої на ТБ. Зокрема, Крістіна розповіла, як на неї вплинула популярність, і чи не страждає вона зірковою хворобою:

– Це стереотип. Деякі вважають, що, якщо у тебе є популярність, обов’язково потрібно «включити зірку». Ось правда, я ніколи не страждала на зоряну хворобу. Люди часто говорять, що до мене страшно підійти, але, коли бачать мою широку посмішку і привітність, розуміють – даремно боялися.

Олену-Крістіну Лебідь запросили працювати в ескорті

Але у медійності, за словами Олени-Крістіни Лебідь, є дві сторони. Часом вона приносить ведучій «Аферистів у сітях» дискомфорт.

– Звичайно, мені приємно, що люди діляться любов’ю. Це дуже цінно! Ідеш ти така вулицею, в голові – думки про сірі будні та робочу рутину, і раптом до тебе підбігає дитина – починає обнімати, жамкати тебе, пищати від захвату. Відразу настрій піднімається! – поділилася зірка Нового каналу. – Але буває і по-іншому… Ідеш хвора, макіяж поганенький, з носа тече – і загалом почуваєшся жахливо. В цей момент до тебе підходять і так «ненав’язливо» кажуть: «Ой, вибачте, а можна з вами сфотографуватися?» Намагаєшся пояснити, що ти не в тому стані, і зараз тобі зовсім не до фото… І все одно чуєш у відповідь: «Ну, може, все-таки можна? Одне фото! Два!»

У такі моменти насолоджуватися популярністю досить складно, чи не так? Але, як зізналася Олена-Крістіна Лебідь, подібне трапляється рідко. Найчастіше ведучій зустрічаються добрі, позитивні та розуміючі люди. Вона щиро рада, що за своє життя їй ще жодного разу не доводилося відповідати хамством на хамство.

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