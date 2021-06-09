Просила фото п’ятки: Олену-Крістіну Лебідь намагалася обдурити ворожка

У шостому сезоні «Аферистів в сітях» (Новий канал) ведуча викрила не одного мага та екстрасенса

«Біоенергет, з діда-прадіда екстрасенс. Проведу діагностику негативу, зніму приворот, вроки, прокляття, пристріт, вінець безшлюбності, можу працювати за фото. Якщо ви мене знайшли, нас притягли вібрації». Таким оголошенням спокусилася ведуча проекту «Аферисти в сітях», який Новий канал показує щопонеділка, Олена-Крістіна Лебідь і вирішила перевірити магічні здібності «фахівця».

Експеримент дівчина проводила по телефону. Через 10 секунд розмови ворожка визначила, що у тої «знижена енергія» і попросила фото п’ятки – за словами екстрасенса, саме з цього місця починає свій шлях енергетика людини. За світлиною біоенергет дізналася, що енергію з ведучої «п’є» людина, яка знаходиться в одному приміщенні з нею (тобто, помічниця Оля), причому так сильно, що скоро ведучу чекають непритомність і втрата пам’яті! Але ворожка, звісно ж, допоможе.

І тут почалася справжня вакханалія – аферистка змушувала Олену-Крістіну проводити ритуали на речах подруги – обертатися біля вікна, насипати коло з солі, читати мантри, опускати бюстгальтер в окріп. Щоправда, її екстрасенсорні здібності чомусь не допомогли на відстані відрізнити ліфчик від ополоника, а воду – від борщу, тож ворожку зовсім не збентежило, що обряди її клієнтка проводить не зовсім правильно.

Коли ведуча Нового каналу дала ворожці зрозуміти, що обвела її навколо пальця, та лише обматюкала дівчину й кинула слухавку. Так і не пояснивши, чому ж її «здібності» дали збій.

– Ворожки – це ті ж аферистки, тому що працюють за принципом: а раптом вийде? – попередила Олена-Крістіна Лебідь.

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону «Аферистів в сітях» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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