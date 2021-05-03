Чому варто дивитися новий сезон Аферистів в сітях

Олена-Крістіна Лебідь викрила приблизно 30 нових схем шахраїв

Стати жертвою аферистів може стати хто завгодно: варто лише на декілька хвилин втратити пильність, як спритні шахраї обдеруть, як липку. Щоб допомогти українцям уникнути таких ситуацій, Олена-Христина Лебідь розкрила близько 30 нових шахрайських схем в шостому сезоні проекту «Аферисти в сітях», прем’єру якого Новий канал покаже 10 травня. І ось чому її варто подивитися всім.

— Щодня ці афери «працюють» навколо вас. І зачепити можуть там, де ви навіть не очікуєте! — зазначила ведуча Нового каналу. — Ну, що ви можете очікувати страшного, купуючи сумочку по оголошенню на сайті оголошень? Правда, нічого? Або прийшовши в пристойне агентство в центрі столиці з оренди квартир? Або зустрівши на сайті знайомств заможного і щедрого моряка? Або вирушивши на звичайний кастинг для кіно? Або купуючи б/в дитячу коляску?

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Олена-Крістіна Лебідь не з чуток знає: шахраї можуть скористатися вашою довірою в найнесподіваніших ситуаціях. І зробить все для того, щоб їх подолати.

— Не дайте шансів аферистам утерти вам ніс. Краще — ви їм! А ми вам допоможемо! — підсумувала Олена-Крістіна Лебідь.

Прем’єра шостого сезону «Аферистів в сітях» — у понеділок, 10 травня, о 19:00 на Новому каналі!