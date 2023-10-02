Дьогтьове мило замість iPhone 12: Олена-Крістіна Лебідь попередила про цинічну аферу

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі показала деталі популярної шахрайської схеми

Купівля та продаж iPhone завжди популярні серед українців. На жаль, на всьому, що користується попитом, намагаються нажитися шахраї. Про одну зі схем обману в своєму проекті «Аферисти в сітях», який щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, розповіла Олена-Крістіна Лебідь.

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– Цього продавця-афериста нам «здала» його жертва, – розповідає телеведуча. – У спілкуванні чоловік просто «няшка». Так і не скажеш, що аферист. Запам’ятовуйте деталі афери, аби не втрапити в неї й не втратити свої гроші.

Оголошення про продаж новенького iPhone 12 шахрай розміщує на звичайному сайті оголошень. Важливо! Ціна – максимально приваблива. В афері, яку розглядала Олена-Крістіна, псевдопродавець хотів за новенький смартфон від Apple лише 12 тисяч гривень. Це майже вдвічі менше, ніж у магазині. Аферист легко погоджується на реальну зустріч. Це заспокоює, оскільки покупці зазвичай лякаються онлайн-домовленостей з переводом грошей на картку. У цьому ж випадку людина розслабляється та починає довіряти продавцю. На зустріч шахрай приходить вчасно. Люб’язно показує справді новий, ще із захисною плівкою, телефон. Дозволяє потримати його в руках. Пропонує також купити в нього чохол та інші аксесуари. Після огляду iPhone покупець дає шахраю гроші. Але псевдопродавець не квапиться віддавати телефон. І ось тут починається кульмінація афери! «Зачекайте, гарантія», – каже аферист і нібито починає діставати її з сумки. В цей момент невідомо звідки з’являється жінка, яка з криками налітає на жертву-покупця. Це спільниця. Вона відіграє роль ревнивої дівчини продавця, аби відволікти жертву. У цей момент аферист тихенько підміняє в сумці коробку з новеньким iPhone 12 на іншу. Коли скандал врешті стихає, шахрай віддає жертві коробку з «телефоном», а також тисячу гривень за моральний збиток, і швидко йде з підставною дівчиною. Коли людина відкриває коробку, то бачить там не смартфон, а брусок дьогтьового мила. Яке, на жаль, купила за 12 тисяч гривень…

Дивіться новий сезон проекту «Аферисти в сітях» вже сьогодні, 2 жовтня, о 20:00 на Новому каналі!