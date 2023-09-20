«Перша упаковка – в подарунок!»: Олена-Крістіна Лебідь застерегла щодо нової інтернет-афери

Ведуча проекту «Аферисти в сітях», який з 25 вересня покаже Новий канал, в деталях розповіла про шахрайську схему, яка може чекати вас на будь-якому сайті

Менш ніж за тиждень, 25 вересня о 20:00, в ефірі Нового каналу стартує головний проект країни з викриття шахраїв «Аферисти в сітях». Але дізнатись подробиці актуальної схеми обману ви маєте змогу вже просто зараз! Ведуча програми Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як можна втратити гроші, перейшовши за рекламою, що зустрічається на будь-якому сайті.

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– Ви можете побачити спливаючі реклами на зразок: «замучив целюліт/артрит/безсоння/мозолі/зайва вага/прищі???» Асортимент причин шалений! Все те, чим переймаються наші громадяни. І, звісно, натискають на рекламку, щоб дізнатися подробиці, – каже телеведуча. – Далі обов’язково написано ще й магічне слово: «Акція! Можете взяти участь у розіграші!» Фактично – отримати задарма, якщо переможете в розіграші. Під цією заманухою – цифри від одного до восьми. Натискаєте будь-яку і: «Диво! Ви виграли одну упаковку!» Хоча насправді немає значення, яку цифру обрали. Оскільки «виграшні» всі!

Далі пропонують заповнити табличку, в якій вказати: ПІБ, номер телефону, або email. Щойно ви вносите дані, вам одразу телефонують.

– Запам’ятайте, як діє оператор на телефоні! – наголошує Олена-Крістіна. – Спершу вітає з виграшем. Далі запитує, в чому суть вашої проблеми й одразу вивалює: «Виграну упаковку ми вам надішлемо обов’язково! Але у вашому випадку треба пройти курс препарату! А це 40 упаковок. Але ж прогресивні медичні препарати, які пройшли купу клінічних випробувань і мають 100% результат!» Виграшна упаковка – лише гачок. Потім шахраї «напарюють», що ваша проблема точно вирішиться лише за цілий курс вартістю чотири тисячі гривень.

Але й це ще не все! Псевдопродавець починає знижувати суму. До речі, це поширена ознака того, шо з вами спілкується аферист. Він скидає ціну одразу, коли розуміє, що ви вагаєтеся.

– Знижка може бути навіть удвічі. Тобто: дві тисячі гривень за весь курс. Все для того, щоб ви погодилися скинути гроші на карту, – пояснює Лебідь. – Шахрай постійно підганяє вас аргументами, що курс ефективний, і його просто розмітають. Але! Ви собі уявляєте, що прийшли в магазин купувати холодильник, а продавець вам каже: «Забагато? Давайте скину ціну вдвічі». Ні, бо це неможливо! В магазині продають реальний товар з фіксованою ціною. А от за допомогою таких телефонних дзвінків – казна-що, що десь там «набодяжили». Тому й ціну зліпити не можуть. Готові погодитися хоч на тисячу гривень, аби ви сплатили її негайно. Тож не ведіться на розіграш безкоштовної упаковки та сміливо гортайте сторінку далі. Подивіться краще на щось приємне. Наприклад, на котиків! І будьте мені здорові та бережіть себе! (усміхається).

Дивіться новий сезон проекту «Аферисти в сітях» вже з 25 вересня о 20:00 на Новому каналі!