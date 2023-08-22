«Врятували з розбомбленого розплідника»: Олена-Крістіна Лебідь застерігає від афери з купівлею цуценят

Ведуча проекту Нового каналу «Аферисти в сітях» пояснила, як зрозуміти, що вас намагаються обдурити, продаючи породистого собаку

Шахраї полюють на «жертв» на сайтах купівлі-продажу. І виманюють гроші всіма можливими способами. Ловлять не лише на купівлі побутової техніки, авто чи одягу, а навіть на тваринках. Напередодні Всесвітнього дня собак, який відзначають 26 серпня, ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь розповіла деталі не нової, але знову актуальної схеми. Тепер при продажу цуценяти шахраї згадують ЗСУ.

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– Афера розгортається навколо декоративних дорогих порід собак: шпіц, той-тер’єр, чихуахуа, йоркшир-тер’єр та ін. Але не обов’язково! Тож головне – запам’ятайте кілька основних моментів схеми. Саме за цими «гачками» можна розпізнати аферу й не втратити гроші.

Момент 1: У продавця є безліч відео з цуценятами. І це дуже підкупає. Та водночас аферисти категорично не погоджуються на особисту зустріч із покупцем.

Момент 2: Хоч яке б місто перебування ви назвали, «продавець» точно скаже, що він – в іншому.

Момент 3: Навіть якщо ви скажете: «О! А в мене там сестра/тітка/кума. Можна вона під’їде й обере мені цуценя наживо?» Вам дадуть відповідь: «Так, але після оплати броні за собаку». На ваш аргумент: «Вони на місці виберуть цуценя й одразу сплатять усю суму. Так буде простіше». Вам скажуть: «Ні! Сплатіть спочатку бронь тисячу гривень. Я вам цуценя зарезервую, а за три години приїжджайте й забирайте». Це робиться, аби «приспати» вашу пильність. Мовляв, якщо можна під’їхати після оплати броні, то песики реально існують. Але це брехня! Головна мета: будь-яким чином вибити з вас кошти на картку. З’явилася нова модифікація цієї афери! Якщо ви довго вагаєтеся, чи платити невідомо кому гроші, «продавець» раптом пише: «Хочу наголосити, що ви маєте справу з ЗСУ!» Аби викликати повагу та беззаперечну довіру. І хоч що б ви спитали додатково про ЗСУ, то відповідь буде: «Це секретна інформація».

Момент 4: Ціна таких цуценят зазвичай у три-чотири рази менша, ніж в інших продавців. Якщо запитаєте, чому так дешево, шахрай має одразу два заготовлені варіанти відповіді. Перший: «Вони з розбомбленого розплідника в зоні бойових дій. Наші хлопці врятували цих малюків. Вони єдині, хто вижили в розпліднику. Швидко роздаємо, бо нікому доглядати!» Або ж так: «Терміново треба гроші!» А далі – будь-яка легенда: від «треба купити шоломи бійцям» до «розвалило будинок моєї мами ракетою, то збираю їй на нове житло».

Момент 5: Хоч як би ви наполягали на особистому відвідуванні цуценят, щоб не платити бронь, відповідь одна: «Або робимо так, як я пропоную, або ніяк!» Ніколи не ведіться на таке, бережіть себе та свої нерви.

Дивіться новий сезон проекту «Аферисти в сітях» вже восени на Новому каналі!