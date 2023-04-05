«Безкоштовна» допомога благодійного фонду: Олена-Крістіна Лебідь розкрила деталі популярної афери

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі пояснила, як розпізнати актуальну шахрайську схему, до якої часто потрапляють українці

Поки реальні благодійні фонди допомагають українцям, які постраждали від агресії рф, аферисти на бідах людей заробляють. Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь у деталях розповіла про популярну в мережі схему шахраїв.

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– Це афера «Благодійний фонд – допомога всім безкоштовно!» У соціальних мережах виринають рекламки з такою фразою. Людині варто лише натиснути кнопку «Заявка». Часто шахраї взагалі пишуть в особисті повідомлення. Тож перевіряйте переписку й не ведіться! – каже телеведуча. – На заявку вам відповість нібито співробітник фонду: «Напишіть, що вам потрібно – від їжі до одягу. Відправимо все у великих пакунках абсолютно безкоштовно! Незалежно від розміру вантажу та його вмісту». Враховуючи, скільки зараз в Україні переселенців та людей, які залишилися без усього або з однією валізкою та зруйнованим життям, вони ведуться. Від щастя жертви втрачають голову, пишуть довгі списки необхідного й подумки радіють, що хоч трохи покращать своє становище.

Потім менеджер благодійного фонду напише, що вони зібрали вантаж вартістю в 40 тисяч гривень. Поклали не лише все за вашим списком, а значно більше. І навіть один смартфон – хоч і не айфон, але теж пристойний. Мовляв, зараз так важливо бути на зв’язку і допомагати одне одному.

– Зрозуміло, що після такого людина втрачає голову й майже плаче від щастя, що їй випало. І тут менеджер повідомляє: «Єдине прохання, і воно в нас для всіх: сплатіть пересилку вартістю 300 грн. Ми не можемо для тисяч людей відправляти власним коштом, адже на ці гроші закуповуємо стільки корисного!» Жертва навіть не думає – товарів на 40 тисяч, а тут якихось 300 гривень. Звісно, вирішує переказати гроші та запитує, куди саме. Відповідь від афериста: «На цей номер телефону». І після цього все – людину блокують, таким чином залишивши і без товару, і без мрії про те, як усе покращиться, і без останніх грошей. На жаль, для багатьох це реально так…

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