Віддам за винагороду: Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу із загубленою річчю

Ведуча проекту «Аферисти в сітях», який показує Новий канал, розповіла, як розпізнати шахрайську схему, де вам за гроші нібито можуть повернути втрачене

Багато людей вірять у силу соцмереж або сайтів оголошень. Якщо щось шукають чи, навпаки, гублять, то одразу повідомляють про це в інтернеті. Та шахраїв, які на цьому заробляють, вистачає. Аферу з втраченими речами розкрила ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Зараз дивляться

– Якщо ви щось загубили, то даєте оголошення про загублену річ. Потім вам телефонує аферист. Як його розкусити? Це питання до нас! – запевняє телеведуча.

«Продам породисте цуценя»: Олена-Крістіна Лебідь розповіла деталі інтернет-афери

Запам’ятайте детальний розбір схеми шахрая!

На сайті оголошень ви пишете, що втратили певну річ. У своєму повідомленні зазначаєте, що просите повернути за винагороду. Вам телефонує людина, яка нібито знайшла вашу річ, яку може чітко не називати, а говорити просто «ваш предмет». Спочатку аферист обіцяє показати втрачену річ, її стан, а потім вже віддати її за винагороду. Якщо ви починаєте ставити запитання про предмет, то шахрай викручується, бо в очі не бачить і не бачив вашої речі. Важлива деталь схеми – запитання від афериста: «Як у вас зник цей предмет?» Також він «пробиває», наскільки він для вас цінний та коштовний фінансово. Потім каже: «Готовий віддати вам річ просто по-людськи. Але у вас в оголошенні зазначено, що буде винагорода. Скільки готові дати?» Хоч яку б суму ви назвали, шахрай попросить більше. Також при цьому озвучить ключові слова афери: «Мені передали цю річ інші люди, я – посередник, боюся поліції, допомагаючи вам, ризикую». Аферист призначає вам зустріч. Обов’язково поблизу супермаркету. Розпитує, в чому будете одягнуті. Це важливий момент афери. Коли ви підходите до супермаркету, шахрай каже: «Бачу вас. Ви ж у… (називає одяг, який ви йому озвучили напередодні)». Це переконує жертву в тому, що її справді бачать. Хоча насправді афериста поблизу немає. Потім шахрай повідомляє, що підійде до вас не він, а дівчина. А щоб отримати річ, ви маєте перевести гроші-винагороду через термінал на картку. А тоді, за його «сигналом», дівчина нібито підійде й віддасть вашу втрачену річ. Тільки цього, зрозуміло, не відбувається. Ви переводите гроші – аферист зникає.

Дивіться проект «Аферисти в сітях» у наступну суботу, 3 грудня, в ефірі Нового каналу!