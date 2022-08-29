На каву з Оленою-Крістіною Лебідь! Виграй зустріч з ведучою Нового каналу

Будь-хто може позмагатися за знайомство з зіркою, відправивши донат на ЗСУ

У Луцьку запустили благодійний проект «Медіакава». Будь-хто за донат для ЗСУ може «виграти» зустріч із медійником: поспілкуватися, випити кави, зробити фото. Однією з учасниць ініціативи стала ведуча проекту «Аферисти в сітях», який показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь.

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– Отже, суть проста. Це інтернет-базар, на якому продають медійників. Ну, не зовсім продають. Продається саме змога попити кави. Лоти – журналісти, блогери, прес-секретарі, ведучі… Словом, усі ті, хто формує ваш інформаційний день, – розповідають організатори проекту. – Початкова ціна – 150 гривень. Мінімальний крок ставки – 10 гривень чи сума, кратна 10 грн. Якщо крайня ставка не підвищується протягом 24 годин, вона визнається переможною. Усі гроші, зібрані під час заходу, будуть використані на потреби військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Максимум корисностей і цікавих персонажів: що чекає на глядачів у сьомому сезоні «Аферистів в сітях»

Подейкують, що зустріч з Оленою-Крістіною Лебідь буде мегаособливою: якщо ви розгадаєте її фокус, то кава буде з присмаком вашої перемоги! Не зволікайте й беріть участь у перегонах за знайомство з головною викривачкою аферистів у нашій країні.

А ще дивіться новий сезон проекту «Аферисти в сітях» з 3 вересня щосуботи об 11:30 на Новому каналі!