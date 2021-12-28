«Обіймаємось, не розмикаючи рук»: Олена-Крістіна Лебідь — про милу новорічну традицію

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) розповіла, що завжди робить у Новорічну ніч під бій курантів разом зі своїм бойфрендом Павлом Розенком

Новорічна ніч – ідеальний час, щоб вірити в чудеса і загадувати найсміливіші бажання. Цим регулярно користувалася Олена-Крістіна Лебідь – ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі.

— Як і всі, мабуть, у дитинстві та студентстві я писала бажання на папірці, потім підпалювала і запивала це спершу лимонадом, а потім шампанським, коли вже можна було. Звісно, повністю воно не встигало догоряти, тож ще половину картонки дожовувала, — сміється Олена-Крістіна Лебідь. — Це була залізна традиція, яка довго протрималася. Зараз я перестала це робити.

Уже кілька років Олена-Крістіна зустрічається із екс-віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком. І в них виникла своя новорічна традиція.

— Рівно о 00:00 ми стоїмо, обійнявшись, не розмикаючи рук, відчуваємо одне одного і говоримо ті слова, які хочемо чути одне від одного протягом наступного року. Ці слова звучатимуть у голові весь рік, — зізналася ведуча Нового каналу. — Ми в цей момент завмираємо, під останній бій курантів я вже розчулююся і ледве стримую сльози. Накривають емоції.

У прийдешньому 2022 році ви зможете побачити Олену-Крістіну Лебідь у сьомому сезоні проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі.