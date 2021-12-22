Передноворічна афера: Олена-Крістіна Лебідь попередила про небезпеку в мережі

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) нагадала, чому так важливо не довіряти незнайомим людям у соціальних мережах

Передноворічний період – час, коли всі очікують чудес і вірять у чарівництво. На жаль, цим користуються шахраї, які останнім часом особливо активізувалися у соціальних мережах. Про це попередила Олена-Крістіна Лебідь – ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі.

— Зараз посилюється історія з надсиланням посилань у директ. На зразок: «Візьміть участь у розіграші», «Ви щось виграли, перейдіть за посиланням», «Я бачив тебе на зупинці, ти була така класна, дивись, що я записав», «Магазин розігрує подарунки від Дідуся Мороза»… — зазначила Олена-Крістіна. — Чому за посиланнями переходити не можна? Тому що коли ви переходите, вам зламують сторінку. Зараз настають новорічні свята, всі чекають подарунків від Діда Мороза – народ реально почне активно натискати на всі посилання.

Будьте уважні не лише якщо вам пишуть незнайомці, а й коли незрозумілі посилання надходять від ваших друзів – їхні сторінки могли зламати раніше.

— Запам’ятайте раз і назавжди: хоч що б вам прислали в директ, хоч під яким соусом це подали, не реагуйте!!! – закликає ведуча Нового каналу.

Більше викриттів популярних афер — у проекті «Аферисти в сітях», який ви можете переглянути на YouTube-каналі та на сайті Нового. Сьомий сезон – навесні 2022 року в ефірі телеканалу!