Якщо пише іноземець: Олена-Крістіна Лебідь пояснила, як розпізнати афериста

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) розповіла про схему, якій вже приблизно десяти років

Якщо ви жінка і користуєтеся соцмережами, то, напевно, хоча б раз у житті вам писали іноземці. Вони дуже швидко втираються в довіру та освідчуються в коханні. Але не варто вірити таким повідомленням, адже по той бік екрана може виявитися звичайний аферист. Про цю шахрайську схему розповіла ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

– Дочекалася! Мені написав заморський принц (сміється). Цій афері років 10. Розпізнавальні ознаки: аферисти пишуть калькою. Їм потрібна відповідь, вони до останнього гнуть свою лінію, – пояснила Олена-Крістіна. — Під час розмови дізнаються, чи ви заміжня. Це потрібно, щоб потім терміново запропонувати руку-серце-тельбухи. А ще співрозмовник обов’язково виявиться шляхетної професії – наприклад, лікар. Так викликають довіру. У фіналі попросять руки та серця… А також прийняти валізу грошей з Ємену з мільйоном доларів! Але спочатку треба сплатити міжнародне мито за посилку — 3 тисячі доларів. Він обов’язково додасть: «Це така дрібниця для нашого кохання, люба».

Може здатися, що на такі повідомлення від «багатих» іноземців уже ніхто не ведеться, але це не так – аферисти тиснуть на найболючіші точки.

— Припустимо, жінка втомилася від самотності, хоч вовком вий. А тут «люба, мила», а потім і «люблю-кохаю». Людина хоче тепла та любові. І починає сама себе переконувати, що нарешті страждання скінчаться, — додала ведуча Нового каналу.

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Ще більше викриттів шахрайських схем — у проекті «Аферисти в сітях», який ви зможете переглянути на YouTube або на сайті Нового каналу. Сьомий сезон – вже у 2022 році на Новому каналі!