Фейкові кастинг-менеджери: Олена-Крістіна Лебідь пояснила, як не потрапити в сіті аферистів
Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) розповіла, на що варто звернути увагу, якщо вас запросили на кастинг від імені телеканалу.
Останнім часом популярною стала інтернет-афера, коли фейкові кастинг-менеджери запрошують людей на проби неіснуючих проектів від імені Нового каналу. Мета шахраїв – отримати від довірливих людей гроші, голі фото та відео (ними можна шантажувати, або ж продати на еротичних сайтах) чи фото документів (паспортні дані також продаються на чорному ринку). Ведуча проекту «Аферисти в сітях», сьомий сезон якого вже знімає Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь та керівник відділу кастингу StarLightMedia Дмитро Онищенко пояснили, на що треба звертати увагу, щоб не стати жертвою шахраїв.
- Не довіряйте, а перевіряйте. Перше місце, де можна переконатися, чи Новий канал справді проводить кастинг на певний проект — офіційний сайт. Там є розділ «Кастинги», де зібрані анкети по актуальних проектах. Деяких проектів на сайті немає, у такому разі учасників справді шукають кастинг-менеджери.
- Будьте уважні. Коли розмовляєте з людиною, яка представилася кастинг-менеджером Нового каналу, зверніть увагу на її сторінку. Акаунт справжнього представника каналу буде живим (публікації з’являються з інтервалом, а не всі фото залиті за раз) і давно створеним.
— Якщо сумніваєтеся, запитайте під будь-якою останньою публікацією на сторінці Нового каналу, чи є кастинг на такий проект. SMM-менеджер обов’язково вам відповість, – зазначила Олена-Крістіна. — Ще можете написати кастинг-директору Дмитру Онищенку та запитати, чи справді на каналі працюють такі менеджери.
- Стоп-сигнали. Справжні кастинг-менеджери ніколи не попросять голих фото чи відео! Навіть якщо вам дуже сподобалася людина, яка представилася вам працівником каналу, але вона просить інтимні кадри — одразу відправляйте її в бан! Ще фейковий менеджер може мало не на початку переписки повідомити: «Вас затвердили». Але так не буває — на затвердження потрібен якийсь час. Якщо вас вашу кандидатуру «узгодили» одразу, перед вами аферист.
- Не надсилайте особисті дані. На етапі переписки справжні кастинг-менеджери не проситимуть у вас особисті документи. Вони потрібні лише для підписання договору, але відбувається це на особистій зустрічі, або вже на знімальному майданчику.
- Ставте запитання. Що більше запитань ви поставите співрозмовнику, то швидше зрозумієте, чи справді розмовляєте з працівником каналу.
— Запитуйте, коли зйомки, скільки вони тривають, які умови, що відбуватиметься на проекті. Аферисти розумні, але вони не встигнуть швидко вигадати відповіді на всі запитання, якщо їх буде багато. А навіть якщо щось і вигадають, ви можете уточнити цю інформацію у мене чи на офіційній сторінці Нового каналу, — додав Дмитро Онищенко.
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Усю актуальну інформацію щодо кастингів Нового каналу та відповіді на запитання щодо проектів ви можете отримати на офіційній сторінці кастингів: https://www.facebook.com/castingnovy/ чи на сайті Нового каналу https://novy.tv/ua/kasting/