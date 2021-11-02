Фейкові кастинг-менеджери: Олена-Крістіна Лебідь пояснила, як не потрапити в сіті аферистів

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) розповіла, на що варто звернути увагу, якщо вас запросили на кастинг від імені телеканалу.

Останнім часом популярною стала інтернет-афера, коли фейкові кастинг-менеджери запрошують людей на проби неіснуючих проектів від імені Нового каналу. Мета шахраїв – отримати від довірливих людей гроші, голі фото та відео (ними можна шантажувати, або ж продати на еротичних сайтах) чи фото документів (паспортні дані також продаються на чорному ринку). Ведуча проекту «Аферисти в сітях», сьомий сезон якого вже знімає Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь та керівник відділу кастингу StarLightMedia Дмитро Онищенко пояснили, на що треба звертати увагу, щоб не стати жертвою шахраїв.

Не довіряйте, а перевіряйте. Перше місце, де можна переконатися, чи Новий канал справді проводить кастинг на певний проект — офіційний сайт. Там є розділ «Кастинги», де зібрані анкети по актуальних проектах. Деяких проектів на сайті немає, у такому разі учасників справді шукають кастинг-менеджери. Будьте уважні. Коли розмовляєте з людиною, яка представилася кастинг-менеджером Нового каналу, зверніть увагу на її сторінку. Акаунт справжнього представника каналу буде живим (публікації з’являються з інтервалом, а не всі фото залиті за раз) і давно створеним.

— Якщо сумніваєтеся, запитайте під будь-якою останньою публікацією на сторінці Нового каналу, чи є кастинг на такий проект. SMM-менеджер обов’язково вам відповість, – зазначила Олена-Крістіна. — Ще можете написати кастинг-директору Дмитру Онищенку та запитати, чи справді на каналі працюють такі менеджери.

Стоп-сигнали. Справжні кастинг-менеджери ніколи не попросять голих фото чи відео! Навіть якщо вам дуже сподобалася людина, яка представилася вам працівником каналу, але вона просить інтимні кадри — одразу відправляйте її в бан! Ще фейковий менеджер може мало не на початку переписки повідомити: «Вас затвердили». Але так не буває — на затвердження потрібен якийсь час. Якщо вас вашу кандидатуру «узгодили» одразу, перед вами аферист. Не надсилайте особисті дані. На етапі переписки справжні кастинг-менеджери не проситимуть у вас особисті документи. Вони потрібні лише для підписання договору, але відбувається це на особистій зустрічі, або вже на знімальному майданчику. Ставте запитання. Що більше запитань ви поставите співрозмовнику, то швидше зрозумієте, чи справді розмовляєте з працівником каналу.

— Запитуйте, коли зйомки, скільки вони тривають, які умови, що відбуватиметься на проекті. Аферисти розумні, але вони не встигнуть швидко вигадати відповіді на всі запитання, якщо їх буде багато. А навіть якщо щось і вигадають, ви можете уточнити цю інформацію у мене чи на офіційній сторінці Нового каналу, — додав Дмитро Онищенко.

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Усю актуальну інформацію щодо кастингів Нового каналу та відповіді на запитання щодо проектів ви можете отримати на офіційній сторінці кастингів: https://www.facebook.com/castingnovy/ чи на сайті Нового каналу https://novy.tv/ua/kasting/