Замість жахів — трилери: топ-3 фільми з напруженою атмосферою від Олени-Крістіни Лебідь

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) поділилася кінострічками, які можна переглянути у Хелловін

Уже в неділю, 31 жовтня, люди по всьому світу святкуватимуть Хелловін — будуть вбиратися в нечисть, розповідати страшні історії та прикрашати будинки гарбузами та іншими елементами жахливого декору. А ще — дивитися страшні фільми. Якщо ви не любитель жахів, пропонуємо подивитися трилер за порадою ведучої «Аферистів в сітях» (Новий канал) Олени-Крістіни Лебідь.

— Фільми жахів я любила раніше, а зараз не дуже. Зате обожнюю трилери! Можу порадити топ-3 своїх улюблених фільмів у цьому жанрі, які дивилася останнім часом, — зауважила ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь.

«Перелом», 2007

Це фільм про молодого й талановитого юриста Віллі Бічуме, якого втягують у хитромудру гру з людиною, яка намагалася вбити свою дружину. У головних ролях – Ентоні Хопкінс і Раян Гослінг.

Трейлер:

«Винний», 2021

Сюжет розгортається навколо поліцейського Джо Бейлора, який працює в кол-центрі 911 і однієї з ночей приймає дзвінок від жінки, яку викрали. Чоловік починає робити все для того, щоб урятувати жертву, але навіть не здогадується, чим закінчиться ця страшна історія. Головну роль у фільмі грає Джейк Джилленхолл, а практично всіх інших глядач не бачить – з ними поліцейський спілкується по телефону. Але від цього фільм не стає гіршим – гра Джилленхолла і пронизливі діалоги до останнього тримають у напруженні.

Трейлер:

«Спогади», 2021

Уявіть собі світ майбутнього, в якому міста затоплені через підняття рівня моря, а люди можуть зазирнути в минуле й пережити будь-який свій спогад, і отримаєте сюжет цього фільму. Головний герой, Ніколас Банністер, – експерт у поверненні клієнтів у спогади. Його життя докорінно змінюється, коли він закохується в Мей і розкриває всю правду про неї. У головних ролях – Г’ю Джекман та Ребекка Фергюсон.

Трейлер:

Як Олена-Крістіна Лебідь викриває шахраїв, ви можете побачити у проекті «Аферисти в сітях» на YouTube або на сайті Нового каналу!