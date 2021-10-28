Фотосесія майже задарма: Олена-Крістіна Лебідь викрила аферу, що набирає популярності

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) попередила українців про нову небезпеку, що на них чатує в соціальних мережах

Здавалося б, шахраї перепробували всі можливі схеми афер у соціальних мережах, але ж ні. Вони регулярно знаходять нові способи обдурити довірливих людей та «розвести» їх на гроші. Про нову схему, що набирає популярності, попередила Олена-Крістіна Лебідь — ведуча проекту «Аферисти в сітях», який показує Новий канал.

— Вам може прийти особисте повідомлення або сплисти десь у соцмережах реклама у стилі «Робимо круті фотосесії майже задарма». Якщо зацікавитеся, вам одразу ж напишуть, що дадуть і сукню, і туфлі, і макіяж, а сама фотосесія буде супер-пупер якісною, — розповіла Олена-Крістіна Лебідь. — Тут ви, за задумом аферистів, вже маєте перейнятися пропозицією і уявити себе у фотостудії в усій цій красі… І в цей момент вам кажуть: «У нас багато охочих на зйомку за такою низькою ціною, працюємо лише за повною передоплатою. Тому ви нам пересилаєте три тисячі гривень, а ми бронюємо будь-яку зручну дату». І все! Шахраї беруть гроші та просто зникають.

Уберегтися від таких аферистів нескладно — просто пам’ятайте, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

— Ви маєте запам’ятати назавжди: жодних «спочатку сплати, а потім отримай»! Це не працює! Так діють лише аферисти, – додала ведуча Нового каналу.

Більше викриттів схем шахраїв від Олени-Крістіни Лебідь — у проекті «Аферисти в сітях», який ви можете подивитися на YouTube чи на сайті Нового каналу!