Фейкові кастинг-менеджери просять оголені фото: Олена-Крістіна Лебідь попередила про нову аферу

Ведуча гостросоціального проекту «Аферисти в сітях» викрила схему шахраїв, які прикриваються Новим каналом

Фейкові кастинг-менеджери, які запрошують на неіснуючі відбори, продовжують обманювати людей від імені Нового каналу. Цього разу вони просять інтимні фото і навіть гроші! Про нову схему шахраїв розповіла ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь.

– Від фейкового кастинг-менеджера Нового каналу приходить повідомлення, що набирають дівчат на шоу відвертого характеру, де потрібно буде займатися сексом у кадрі. Можуть запропонувати навіть партнерів зі статевими органами різних розмірів – мовляв, підберуть, аби ви лише погодилися стати ведучою такого проекту, – розповіла Олена-Крістіна. – Далі вас просять надіслати оголені фото та відео, щоб зрозуміти, наскільки ви розслаблена в кадрі. А ще можуть попросити передоплату за те, що прийдете на кастинг, – в якості гарантії.

Насторожити вас мають відразу кілька речей: Новий канал і його кастинг-менеджери абсолютно точно не будуть просити у вас оголені фото й відео і ніколи не вимагатимуть гроші за участь у кастингу!

– Якщо навіть після цього ви будете сумніватися, напишіть про отриману пропозицію на офіційний акаунт Нового каналу в Facebook чи Instagram – вам пояснять, що й до чого, – порадила ведуча Нового каналу.

Нагадуємо, всю актуальну інформацію про проекти Нового каналу можна знайти на офіційних сторінках: https://www.instagram.com/novy_channel, https://www.instagram.com/castingnovy, https://www.facebook.com/ NovyChannel