Розвести людину за п’ять хвилин: ведуча «Аферистів в сітях» розповіла про найпопулярніші афери під час пандемії

Олена-Крістіна Лебідь за шість сезонів проекту «Аферисти в сітях» уже стала експертом в аферах. Як останнім часом дурять шахраї, щоб нажитися на українцях, – ведуча поділилася у пост-шоу «Предметка» з Сергієм Нікітюком.

Виявилося, що найпопулярнішою зараз є телефонна афера. Знадобиться не більше п’яти хвилин, аби «витягти» з людини гроші:

– Не треба ходити на зустрічі, морочитися з букетами, цукерками. Просто зателефонував і розповів якусь неймовірну історію. А розповісти ж можна що завгодно! Найпопулярніший приклад – афера з квартирою, коли людина нібито приїжджає з іншого міста і «бронює» для вас житло заздалегідь, – розповідає Олена-Крістіна Лебідь.

За її словами, людина ведеться на симпатичну й недорогу квартиру. Далі телефонує дізнатися деталі, і в цей момент починається афера. Господар каже, що, мовляв, «звісно, я орендую вам житло, але зараз просто поїхав до мами в інше місто»:

– Найчастіше шахрай каже: «Я зараз не в місті, але ви мені так сподобалися! Давайте забронюю для вас квартиру, тільки перешліть мені тисячу гривень за те, що притримаю її до завтра. А завтра приїду від мами з пиріжками, вас заселю, пригощу», – розповідає ведуча« Аферистів в сітях». – І більшість орендарів погоджуються! Висилають гроші, і на цьому все, «завтра» нічого не відбувається, а господар квартири зникає.

Якщо ви вже потрапили у схему аферистів і перевели гроші за квартиру або якийсь товар, то найбільш логічним кроком буде написати заяву в поліцію, правда? Тільки ось питання, чи справді вам хтось допоможе?

– Я зараз усіх розчарую! Звертатися нікуди, і поясню, чому. В цьому і сенс афери: ви не відразу розумієте, що вас «нагріли», – розповідає Олена-Крістіна. – Приклад: я перевела тисячу гривень, усвідомила, що мене обдурили, і приходжу в поліцію. Кажу, мовляв, дивіться, відправила гроші людині, яка дзвонила мені за цим номером, а вона зникла. Перше ж запитання буде: «Вам погрожували?» Адже ви могли нічого не переводити, по суті, зробили це добровільно! Все, тоді до побачення, – розповідає ведуча проекту «Аферисти в сітях».

Олена-Крістіна Лебідь зізналася, що сама теж колись стала жертвою аферистів:

– Мені зателефонували і сказали, що я виграла приз – пральну машину. Щоб її забрати, потрібно просто зараз заплатити страховий внесок в якості гарантії, що прийду за призом. І я, звісно ж, побігла переводити, – згадує ведуча.

Тож варто бути дуже уважними, зважувати всі «за» і «проти», досконально вивчити питання, і лише тоді приймати рішення й переводити комусь гроші. Адже аферисти не дрімають!

Більше цікавих подробиць про життя і кар’єру Олени-Крістіни Лебідь, про найпоширеніші схеми аферистів, способи боротьби з ними та багато іншого дивіться у новому випуску пост-шоу «Предметка» просто зараз:

Дивіться одразу по два випуски шостого сезону «Аферистів в сітях» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!