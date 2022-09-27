На что обернется уборка в доме? «Аферисты в сетях» Анонс 7 сезона проекта на Новом канале

Премьера 7 сезона «Аферисты в сетях» – 3 сентября в 11:30 на Новом канале!

«Аферисты в сетях» – это программа о дерзких и циничных интернет-аферах, мошеннических схемах развода на сайтах знакомств и продажи товаров, а также по телефону. Как не попасть в ловушку? Как защититься от вымогательств и вранья, которое могут распространить о вас мошенники? Елена-Кристина Лебедь знает все о новых схемах обмана. Она проверила их на себе и покажет в 7-м сезоне популярного проекта «Аферисты в сетях». Новые выпуски были отсняты в 2021 году.