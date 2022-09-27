27 сентября

На что обернется уборка в доме? «Аферисты в сетях» Анонс 7 сезона проекта на Новом канале

 

Премьера 7 сезона «Аферисты в сетях» – 3 сентября в 11:30 на Новом канале!

«Аферисты в сетях» – это программа о дерзких и циничных интернет-аферах, мошеннических схемах развода на сайтах знакомств и продажи товаров, а также по телефону. Как не попасть в ловушку? Как защититься от вымогательств и вранья, которое могут распространить о вас мошенники? Елена-Кристина Лебедь знает все о новых схемах обмана. Она проверила их на себе и покажет в 7-м сезоне популярного проекта «Аферисты в сетях». Новые выпуски были отсняты в 2021 году.

Новый каналАферисты в сетях
Новости проекта
Новости проекта
«Перевел предоплату, а машины не увидел»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла аферу с покупкой автомобиля онлайн

«Перевел предоплату, а машины не увидел»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла аферу с покупкой автомобиля онлайн

23 сентября
«Фотосессия для известного бренда»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла актуальную аферу

«Фотосессия для известного бренда»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла актуальную аферу

16 сентября
«Вы – в афере!»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла популярную мошенническую схему с бонусами из супермаркета

«Вы – в афере!»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла популярную мошенническую схему с бонусами из супермаркета

10 сентября
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