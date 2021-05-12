Большая премьера 6 сезона «Аферисты в сетях» – каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

«Аферисты в сетях» – это программа о дерзких и циничных интернет-аферах, мошеннических схемах развода на сайтах знакомств и продажи товаров, а также по телефону. Как не попасть в ловушку? Как защититься от вымогательств и вранья, которое могут распространить о вас мошенники? Елена-Кристина Лебедь знает все о новых схемах обмана. Она проверила их на себе и покажет в 6-м сезоне популярного проекта «Аферисты в сетях». В новых выпусках также останутся любимые многими рубрики «Проверка на верность» и «Фокусы». Небольшой спойлер – избранные зрители станут частью легендарной программы Елены-Кристины Лебедь. Ведь они будут демонстрировать ей фокусы, которые ведущая попытается разгадать.

Вас ждет много сюрпризов! Ждем у экранов 10 мая в 19:00 – в эфире Нового канала большая премьера «Аферистов в сетях»!