В шоу Аферисты в сетях 6 сезон 13 выпуск от 23.06.2021 на Новом канале проверка на верность шокировала не только ее участников, но и ведущую! За помощью к Елене-Кристине Лебедь со своей проблемой обратилась Наталья. Но шоком для ведущей стала не история о запутанных отношениях героини с ее мужем, а то, кого она собралась проверять!

Впервые за всю историю шоу Аферисты в сетях 2021 проверку на верность проходил не благоверный героини, а его потенциальная любовница! Бывшая одноклассница мужа Натальи внезапно появилась в его жизни и начала признаваться ему в любви. Жена же была убеждена на 100%, что это только любовь к деньгам Олега, а о настоящих чувствах не может идти и речи.

Смотри онлайн Аферисты в сетях 6 сезон 13 выпуск от 23.06.2021 и узнай, как закончилась эта жесткая проверка: верностью любовницы или правотой жены.

Смотреть онлайн выпуск 13 Аферисты в сетях 6 сезон