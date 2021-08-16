«Мои девчонки балдеют»: Елена-Кристина Лебедь показала новые фото с отдыха
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) набирается энергии в отпуске и продолжает выкладывать положительный контент для своих подписчиков
Елена-Кристина Лебедь отдыхает на море со своим любимым и прекрасной собакой Сарой. И даже во время отдыха и времени с близкими, она не забывает о своих поклонниках.
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Ведущая выложила яркое летнее фото на гамаке с огромной конфетой и подписала так: «Мои девчонки балдеют! Как приятно это слышать каждое утро. А девчонки что? И действительно балдеют!». Классно видеть Елену-Кристину такой счастливой.
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Также ведущая показала, как проходит их утренняя рыбалка. Судя по фото — Елена-Кристина так устала во время работы, что не упускает шанса поспать в отпуске.
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Но любой отдых когда-то заканчивается. Елена-Кристина, как и любой из нас, была бы рада, если бы он продолжился. Фото на эту тему с арбузом она подписала так: «Позвонили сказать, что отпуск продлен? Или показалось?». Подписчикам очень понравился юмор ведущей.
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