Елена-Кристина Лебедь – о финале «Аферистов в сетях»: «Только ради вас!»

Ведущая Нового канала написала трогательный пост в своем Instagram

Она поблагодарила своих поклонников за внимание, за то, что смотрят и запоминают все мошеннические схемы. Для ведущей это очень важно, ведь вся команда старается, работает, «перчится и конопатится» именно ради безопасности людей.

– Только ради вас! С любовью, ваши «Аферисты в сетях», – написала Елена-Кристина Лебедь в своей публикации.

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Также ведущая Нового канала попросила своих поклонников поделиться в комментариях своими любимыми эпизодами шестого сезона. Многие с радостью откликнулся на эту просьбу. Фаны назвали такие свои любимые моменты: «Купидониус Киевский», «эпизод с анакондой», «проверка на верность с Тариком», «серия о Сулеймане» и «эпизод романтического свидания с «изюминкой».

Если вы еще не понимаете, о каких именно сериях идет речь, скорее смотрите их на YouTube Нового канала.

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