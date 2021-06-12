Елена-Кристина Лебедь рассказала о своей звездной болезни: Говорят, ко мне страшно подойти

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» рассказала, повлияла ли медийность на ее характер и отношение к людям

Елена-Кристина Лебедь редко дает интервью, и лишь немногим удается получить от нее эксклюзивные подробности о карьере и личной жизни. Но как оказалось, Сергей Никитюк входит в число «избранных». Поэтому ведущая проекта «Аферисты в сетях», шестой сезон которого Новый канал показывает по понедельникам в 19:00, согласилась прийти к нему на откровенный разговор в студию «Предметки. Пост-шоу».

Во время интервью Сергей Никитюк и Елена-Кристина Лебедь затронули немало личных тем – начиная с ее трудного детства и строгих родителей и заканчивая распределением домашних обязанностей с женихом. Не обошли стороной и ТВ-карьеру ведущей. В частности, Кристина рассказала, как на нее повлияла популярность и не страдает ли она звездной болезнью:

– Это стереотип. Некоторые считают, что, если у тебя есть популярность, обязательно нужно «включить звезду». Вот правда, я никогда не страдала звездной болезнью. Люди часто говорят, что ко мне страшно подойти, но, когда видят мою широкую улыбку и приветливость, понимают – зря боялись.

Елену-Кристину Лебедь пригласили работать в эскорте

Но у медийности, по словам Елены-Кристины Лебедь, есть две стороны. Порой она приносит ведущей «Аферистов в сетях» дискомфорт.

– Конечно, мне приятно, что люди делятся любовь. Это очень ценно! Идешь ты такая по улице, в голове – мысли о серых буднях и рабочей рутине, и вдруг к тебе подбегает ребенок – начинает обнимать, жмякать тебя, пищать от восторга. Сразу настроение поднимается! – поделилась звезда Нового канала. – Но бывает и по-другому… Идешь приболевшая, макияж плохенький, из носа течет – в общем плохо до ужаса. И в этот момент к тебе подходят и так «ненавязчиво» говорят: «Ой, извините, а можно с вами сфотографироваться?» И пытаешься объяснить, что ты не в том состоянии и сейчас тебе совсем не до фото… И все равно слышишь в ответ: «Ну, может, все-таки можно? Одно фото! Два!»

В такие моменты наслаждаться популярностью довольно сложно, не так ли? Но, как призналась Елена-Кристина Лебедь, подобное случается редко. Чаще всего ведущей встречаются добрые, позитивные и понимающие люди. Она искренне рада, что за свою жизнь ей еще ни разу не приходилось отвечать хамством на хамство.

Больше интересных подробностей о жизни и карьере Елены-Кристины Лебедь, о самых распространенных схемах аферистов, способах борьбы с ними и многом другом узнай в новом выпуске «Предметки» прямо сейчас: