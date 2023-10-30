«Покласти гроші на транзитний рахунок»: Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як не втратити 20 тисяч гривень

Ведущая «Аферистов в сетях» на Новом канале раскрыла очередную мошенническую схему

Телефонные банковские аферы – одни из самых распространенных. Аферисты знают, что доверчивых людей легко обмануть, если говорить серьезно и уверенно, еще и запугивать при этом. Хорошо, что есть проект «Аферисты в сетях» (Новый канал) и его ведущая Елена Кристина Лебедь, которая мастерски разоблачает такие схемы.

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– Если вам звонит человек и представляется работником банка, то сразу нужно сказать: «Хорошо. Понятно. Я сама перезвоню в свой банк». Только так вы убедитесь, что говорите именно со своим банком, а не с аферистом, – говорит Елена Кристина Лебедь. – В противном случае можете попасть в аферу!

Внимательно прочтите и запомните детали одной из мошеннических схем, связанных с банком.

Аферист представляется работником службы безопасности банка. И начинает читать фальшивые положения из устава правил пользования картой. Главная информация, которую он пытается донести, – что вам как пользователю карты нужно пройти идентификацию. Обратите внимание: мошенник устанавливает очень короткий срок для этого, ведь, как известно, аферисты всегда подгоняют жертву, чтобы та не успела подумать, а на эмоциях поддалась. Следующий шаг – запугивание. Псевдопредставитель банка уведомляет, что на ваш счет будут наложены штрафные санкции, если не пройти эту идентификацию. То есть карточку заблокируют! Чтобы потом ее разблокировать, нужно уплатить штраф. Конечно, никому не хочется терять свои деньги, так что пользователь нервничает и «ведется». Чтобы пройти идентификацию, мошенник просит пойти в любой банкомат и совершить несколько операций. Первая – снять сумму в размере 20 тысяч гривен, якобы чтобы доказать, что вы пользуетесь личным счетом. Второе – в любом терминале положить эти деньги на транзитный счет. Обещает, что с него они автоматически вернутся обратно на вашу карту. Но ведь мы понимаем, что этого не произойдет… Запомните! Кодовое словосочетание этой аферы – «транзитный счет». На самом деле это счет мошенников. Также важный маячок в этой схеме – аферист постоянно вас подгоняет. Сначала говорит, что сделать все можно только до вечера. А как только услышит, что вы возле банкомата, то сообщит, что система запущена, и на все про все есть 10 минут. А этого времени, к сожалению, точно не хватит, чтобы включить здравый смысл и понять, что это ловушка. Берегите себя и будьте бдительны!

Смотрите свежий выпуск нового сезона проекта «Аферисты в сетях» уже сегодня, 30 октября, в 20:00 на Новом канале!