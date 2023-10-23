Раздаем гуманитарку бесплатно: Елена-Кристина Лебедь рассказала о циничной афере

Ведущая проекта «Аферисты в сетях», который по понедельникам в 20:00 показывает Новый канал, разоблачила мошенническую схему, в которой зарабатывают на внутренне переселенных лица

Полномасштабная война продолжается, а аферисты не перестают «кидать» людей. Более того, они выманивают деньги у тех, кто сейчас особенно нуждается в помощи – у внутренне переселенных лиц. Одну из таких циничных мошеннических схем в проекте «Аферисты в сетях» (Новый канал) показала главная разоблачительница Елена-Кристина Лебедь.

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– Эта афера – свежак, ведь связана с войной. Точнее – с гуманитаркой. Схему нам сдала жертва. Ее обманули мошенники, представившиеся благотворительным фондом, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – Попасть в аферу может любой, поскольку объявления о помощи от благотворительного фонда есть в соцсетях. Главный крючок: «Раздаем гуманитарку бесплатно!»

Обычно мошенникам удается провернуть схему в переписке. То есть даже номер телефона жертва не узнает. Только аккаунт в соцсети. Главные шаги аферы таковы:

Псевдоблаготворительный фонд обещает оказать гуманитарную помощь по списку нужд, который вы сами же составляете. Говорят, что соберут для вас посылку общей стоимостью 40 тысяч гривен. Только вдумайтесь! Они не просят документы, как это делают официальные благотворительные фонды. Не нужна даже справка, подтверждающая, что вы – внутренне переселенное лицо. Аргументируют это тем, что в стране война, и они доверяют людям. Единственное условие предоставления помощи – пересылка за ваш счет. И это как раз кульминация аферы. Мошенники просят перевести им на карту 550 гривен, которые покроют услуги почты. И, главное, нужно это сделать до оказания помощи. Понятно, что получив средства, несуществующий благотворительный фонд исчезает, никакой гуманитарки нет, да еще человек теряет полтысячи гривен.

Берегите себя и свои деньги!

Смотрите новый сезон проекта «Аферисты в сетях» уже сегодня, 23 октября, в 20:00 на Новом канале!