Раздаем гуманитарку бесплатно: Елена-Кристина Лебедь рассказала о циничной афере

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Ведущая проекта «Аферисты в сетях», который по понедельникам в 20:00 показывает Новый канал, разоблачила мошенническую схему, в которой зарабатывают на внутренне переселенных лица
Полномасштабная война продолжается, а аферисты не перестают «кидать» людей. Более того, они выманивают деньги у тех, кто сейчас особенно нуждается в помощи – у внутренне переселенных лиц. Одну из таких циничных мошеннических схем в проекте «Аферисты в сетях» (Новый канал) показала главная разоблачительница Елена-Кристина Лебедь.
Кредит для внутренне переселенного лица: Елена-Кристина Лебедь разоблачила жесткую финансовую аферу
– Эта афера – свежак, ведь связана с войной. Точнее – с гуманитаркой. Схему нам сдала жертва. Ее обманули мошенники, представившиеся благотворительным фондом, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – Попасть в аферу может любой, поскольку объявления о помощи от благотворительного фонда есть в соцсетях. Главный крючок: «Раздаем гуманитарку бесплатно!»
Обычно мошенникам удается провернуть схему в переписке. То есть даже номер телефона жертва не узнает. Только аккаунт в соцсети. Главные шаги аферы таковы:
Берегите себя и свои деньги!
Смотрите новый сезон проекта «Аферисты в сетях» уже сегодня, 23 октября, в 20:00 на Новом канале!